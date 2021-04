Chubut avanza en el fortalecimiento de destinos turísticos emergentes

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, a cargo de Néstor García, se encuentra trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, a través del área de Obras Públicas, en tareas de montaje de los carteles en talleres para luego realizar la instalación en Corcovado y Río Pico y las Comunas Rurales de Carrenleufú y Atilio Viglione.

Este tipo de inversiones agregaran valor a una región de la provincia con altísimo potencial, ya que cuenta con atractivos turísticos de jerarquía tanto para el mercado turístico nacional como el internacional. La cartelería permitirá a los turistas identificar eficientemente los atractivos y servicios de soporte de cada localidad y se emplazaran en los accesos, a los principales ríos y lagos como en las rutas que comunican la provincia del Chubut con Chile.

Las tareas forman parte Plan Impulso Turístico Chubutense, que busca propiciar la integración y representatividad turística en todo el territorio provincial a través de la asistencia para el fortalecimiento de los recursos humanos, centros de informes y la promoción turística, aportando herramientas para el desarrollo equilibrado de la actividad, de acuerdo a lo solicitado por el Gobernador Mariano Arcioni.

En tal sentido el Ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor García, calificó el avance como muy positivo y dijo que “seguimos avanzando con lo que el Gobernador Arcioni me encomendó el día que asumí. El me indicó fortalecer la actividad turística provincial como una sola y me encargó trabajar por el desarrollo y consolidación de los destinos más chicos. La cartelería para estas localidades, mejora la infraestructura a disposición de los visitantes para que se lleven la mejor experiencia posible, facilitando y permitiendo conocer mejor nuestra querida provincia.”

En el marco del “Plan Impulso Turístico Chubutense”, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, asiste actualmente a las localidades más pequeñas, con 39 informantes turísticos mediante el Programa Provincial de Becas y Pasantías Turísticas y ha colaborado en la puesta en marcha de las Oficinas de informes turísticos de Atilio Viglione, Los Altares y del Dique Florentino Ameghino.