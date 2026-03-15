18 marzo, 2026
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Chubut enviará a la Legislatura un proyecto para prohibir celulares en cárceles

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El Gobierno de Chubut enviará el próximo lunes a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir de forma absoluta el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia.

La iniciativa busca impedir que se cometan delitos desde los lugares de detención, especialmente estafas virtuales, y contempla además el bloqueo de señales dentro de los establecimientos.

Según se informó, los internos podrán mantener contacto con familiares, defensores y autoridades mediante sistemas institucionales controlados, con horarios y números autorizados.

El proyecto también establece el decomiso inmediato de dispositivos no permitidos y la implementación de medidas para evitar su ingreso. La normativa alcanzará a todos los centros de detención bajo jurisdicción provincial.

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