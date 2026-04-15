Chubut superó los 100 mil visitantes en la temporada de pingüinos

Más de 100.000 personas visitaron la provincia durante la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2025-2026, según datos preliminares del Gobierno del Chubut. Del total, unas 35.000 correspondieron a turistas extranjeros, en gran medida vinculados al arribo de cruceros internacionales.

El período, que se extendió entre septiembre y abril, permitió a los visitantes observar el ciclo completo del pingüino de Magallanes, desde su llegada y reproducción hasta la migración.

Las principales áreas de avistaje fueron Punta Tombo, Cabo Dos Bahías y Península Valdés, consolidando a la provincia como uno de los destinos más relevantes para el turismo de naturaleza.

En el cierre de temporada, Punta Tombo registró un balance altamente positivo, con picos de más de 650 visitantes en fines de semana largos y una fuerte afluencia durante el verano. Además, cerca del 60% del turismo fue de origen nacional, reflejando el peso del mercado interno.

La llegada de más de 30 cruceros internacionales reafirmó el posicionamiento del destino dentro de los circuitos turísticos patagónicos, mientras que Cabo Dos Bahías continuó consolidándose como una alternativa en crecimiento, ampliando la oferta de avistaje.

En paralelo, se realizaron mejoras en infraestructura y servicios en las áreas protegidas, incluyendo conectividad, sistemas de cobro digital, incorporación de energías renovables, avances en accesibilidad y fortalecimiento del cuerpo de guardafaunas.

Por otra parte, en Península Valdés, la actividad privada también mostró resultados positivos. La estancia San Lorenzo destacó el impacto de la temporada de orcas, que permitió extender la llegada de visitantes durante marzo y abril, potenciando el cierre del ciclo turístico.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como la planificación de nuevas obras y estrategias de cara a la próxima temporada 2026-2027.