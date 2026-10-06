Chubut terminó tercero en el medallero de los Juegos Nacionales para Personas Mayores

La delegación provincial obtuvo tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en San Juan. Además, consiguió dos Copas Provincia y destacados resultados en distintas disciplinas.

Chubut tuvo una destacada participación en los Juegos Nacionales para Personas Mayores 2026, donde finalizó tercero en el medallero nacional por provincias, con un total de cinco medallas.

Las medallas de oro fueron para Carlos De Leonardis, de Esquel, en orientación masculina; Beatriz Martínez y Jorge Nieto, de Trelew, en orientación mixta; y Luis González y Oscar Rosas, de Puerto Madryn, en tejo masculino.

La delegación también obtuvo dos Copas Provincia, correspondientes a las duplas de orientación mixta y tejo masculino.

buenos resultados en distintas disciplinas

La medalla de bronce fue para la dupla de truco mixto integrada por Adriana Jaeguer y Jorge Zandona, de Trevelin. El medallero provincial se completó con una medalla de plata.

Entre otros resultados destacados, Andrés Benegas y Pierre Caruana, de Puerto Madryn, alcanzaron el cuarto puesto en pádel masculino, mientras que Mirian López y Marcelo Polotto, también de esa ciudad, finalizaron quintos en circuito de habilidades motrices.

En tenis de mesa masculino, José Luis Fernández y Omar Romero, de Trelew, ocuparon el sexto lugar.

En sapo, Juan Levican, de Gualjaina, obtuvo el quinto puesto; Hugo Nahuel, de Paso de Indios, fue sexto; Gloria Helfer, de Río Senguer, séptima; y Adela Rumai, de Telsen, novena.

En pádel femenino, Julieta Guzmán y Norma Vilte, de Comodoro Rivadavia, finalizaron décimas, mientras que en tejo femenino Julia Bustamante y Mabel Sosa, de Puerto Madryn, ocuparon el puesto 13.

También representaron a Chubut los equipos de ajedrez y newcom, además de las duplas de tenis de mesa femenino y mixto.

Con cinco medallas, dos Copas Provincia y el tercer lugar nacional, Chubut cerró su participación en San Juan con una actuación destacada en los Juegos Nacionales para Personas Mayores 2026.