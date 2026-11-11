Cinco chicos de Leleque sueñan con conocer a Sharon y Los Camperos del Chamamé

Priscila, Elian, Daisy, Naila y Brianna, alumnos de la Escuela N.º 90 de Leleque, tienen un deseo muy especial: conocer a Sharon y Los Camperos del Chamamé. Para acercarse a sus artistas favoritos, prepararon una canción dedicada al grupo.

Hay sueños que comienzan con algo tan sencillo y hermoso como una canción. En Leleque, cinco chicos decidieron hacer llegar un mensaje muy especial a sus artistas favoritos: Sharon y Los Camperos del Chamamé.

Priscila, Elian, Daisy, Naila y Brianna, alumnos de la Escuela N.º 90 con el acompañamiento del profesor de música Daria se unieron para expresar su admiración por el grupo y compartir una dedicatoria musical con la ilusión de poder conocerlos algún día.

La iniciativa busca llegar hasta los músicos y despertar su interés por esta historia. El deseo de los chicos es poder encontrarse personalmente con Sharon y los integrantes de Los Camperos del Chamamé.

Una invitación para cumplir un sueño

Desde Noticias Trevelin queremos acompañar esta iniciativa y convertirnos en un puente para que el mensaje llegue a sus destinatarios.

Por eso, invitamos a la comunidad a compartir el video, etiquetar a los artistas y ayudar a que esta historia trascienda las redes sociales.

¿Será posible que Sharon y Los Camperos del Chamamé visiten la Escuela N.º 90 de Leleque?

Por ahora, hay cinco chicos que esperan una respuesta y una canción que ya comenzó a recorrer su camino.

A veces, los grandes encuentros empiezan con pequeños gestos.