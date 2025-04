Claudia Garitano: Con un lindo spot publicitario no resolveremos los problemas de la educación pública en Chubut

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Trevelin, Claudia Garitano, mostró su preocupación por el estado actual de la educación pública en la provincia y pidió, a su vez, que el gobierno primero reconozca los inconvenientes para luego avanzar en soluciones concretas.

En este marco la titular del cuerpo legislativo del “Pueblo del Molino” agradeció a la dirigencia del gremio ATECh Regional Oeste que expuso la delicada situación de la educación pública provincial a través del uso de la Banca del Vecino, en la sesión ordinaria celebrada este miércoles a la mañana.

Al hacer uso de la palabra, en la Hora de Preferencia, mencionó que no coincide el relato pronunciado por el Ejecutivo Provincial con la realidad misma. “No coincide la realidad que expresan los padres y docentes, con lo que manifiesta el ejecutivo provincial” y sostuvo que “Con la crisis que existía en el sistema educativo, no podíamos pasar a ser modelo en seis meses. El retraso salarial de los docentes y del personal auxiliar, sumado a los múltiples inconvenientes en los edilicios educativos, no son asuntos nuevos, pero el gobierno provincial no actúa en consecuencia.

La presidenta del Concejo Deliberante de Trevelin advirtió que muchos establecimientos escolares tienen “un muy mal mantenimiento” y que prueba de ello son los casos de calderas con desperfectos, edificios sin gas y sistemas eléctricos deteriorados, por ejemplo.

“Las dificultades de mantenimiento en las instituciones vienen de hace muchos años y eso no puede taparse”, indicó frente a los demás bloques del Concejo, pidiendo al gobierno provincial “sinceridad respecto de la situación” educativa. “Con un lindo spot publicitario no resolvemos los problemas de la educación pública en Chubut”, acentuó.

Finalmente, Garitano entendió que el panorama del sistema es más alarmante todavía con un Gobierno Nacional completamente “ausente” y lamentó que la Administración de la Libertad Avanza “básicamente no cree en la educación pública, como tampoco cree en la salud pública”.

