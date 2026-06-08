Claudia Garitano: “Trevelin está abandonado por el Gobierno Provincial»

Durante la VI Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, uno de los temas centrales fue la visita técnica del Banco Mundial a la región y la ausencia de funcionarios y equipos técnicos del Municipio de Trevelin en las actividades desarrolladas.

En ese marco, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Garitano, expresó su malestar y aseguró que “el Municipio de Trevelin está totalmente abandonado por el Gobierno Provincial y se sostiene únicamente con recursos propios”.

Según señaló, la situación económica de la comuna impide afrontar obras que corresponden a otras jurisdicciones. “Por eso no se pueden financiar las obras de las escuelas, como en algún momento pretendía el Gobierno Provincial”, afirmó.

Garitano también sostuvo que el Municipio destina recursos a necesidades que deberían ser cubiertas por la Provincia. “La comunidad debe saber que desde el Municipio se compran cubiertas para ambulancias, repuestos y combustible para patrulleros. Son gastos que corresponden al Gobierno Provincial y que Trevelin viene afrontando desde el inicio de la gestión”, manifestó.

Respecto a la exclusión del Municipio de la agenda vinculada a la visita del Banco Mundial, consideró que la situación merece una amplia difusión pública. “Se dijo que el tema se mediatizó demasiado, pero para mí se mediatizó poco. Lo ocurrido fue una falta de respeto hacia Trevelin”, expresó.

Conflicto por la planta de residuos

La concejal también se refirió al conflicto que mantiene Trevelin con Esquel en torno a la planta de tratamiento de residuos.

“Hay un tema que demuestra claramente el abandono de la Provincia: el conflicto que tenemos con Esquel por la planta de residuos. El Gobernador ha decidido mirar para otro lado y dejarnos a merced de las decisiones del intendente de Esquel”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los anuncios realizados en torno a la nueva infraestructura de la planta. “Tanto el Gobierno Provincial como el Municipio de Esquel generan confusión respecto a quién financió la nueva obra de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos que comparten Esquel y Trevelin”, afirmó.

Finalmente, Garitano calificó como “lamentable” la postura adoptada por el Gobierno Provincial y remarcó que el reclamo impulsado por el intendente Héctor Ingram “representa a toda la comunidad de Trevelin”.