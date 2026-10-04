Comenzó la temporada de pingüinos en Cabo Dos Bahías

Con la llegada de los pingüinos de Magallanes a la costa chubutense, el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías se prepara para recibir nuevamente a visitantes de distintos puntos del país y del mundo. En este marco, durante la temporada baja, se llevaron adelante distintas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura, fortalecer el funcionamiento del Área y ordenar el uso turístico, siempre con el objetivo de compatibilizar la conservación de la fauna y los ambientes naturales con una experiencia de visita segura y de calidad.

Más infraestructura para el funcionamiento del Área

Entre los principales trabajos realizados se encuentran los trabajos de mantenimiento y pintura de la pasarela de 470 metros, una infraestructura fundamental para organizar el recorrido de los visitantes y permitir la observación de los pingüinos, la fauna y el paisaje de manera ordenada.

La intervención contribuye a reducir la presión sobre los ambientes naturales y a fortalecer las condiciones para el desarrollo de la actividad turística dentro del Área.

En materia de infraestructura y servicios, se concretó la obra de gas, generando mejores condiciones para el funcionamiento de las instalaciones y para el personal que desarrolla tareas de conservación, atención y control.

También se buscó mejorar el abastecimiento de agua, mientras que se avanzó en mejoras vinculadas al control en Caleta Sara, fortaleciendo las herramientas de gestión en distintos sectores del Área.

A estas intervenciones se suma la incorporación de nueva cartelería y señalética, destinada a brindar información a quienes visitan Cabo Dos Bahías, ordenar los recorridos y reforzar las pautas de comportamiento dentro del Área Natural Protegida.

Mejoras en los servicios para los visitantes

A través de una articulación público-privada con la Fundación Rewilding Argentina, también se trabaja en el acondicionamiento de los sanitarios, con tareas de pintura, reparaciones y mejoras de mampostería.

Estas acciones se suman a las distintas intervenciones realizadas para que Cabo Dos Bahías cuente con mejores condiciones de infraestructura y servicios de cara a una nueva temporada turística.

Un área preparada para recibir una nueva temporada

El inicio de la temporada de pingüinos vuelve a poner en primer plano el valor natural y turístico del ANP Cabo Dos Bahías, uno de los espacios de la costa de Chubut donde es posible observar de cerca a los pingüinos de Magallanes en un entorno natural protegido.

Ubicado a tan solo 28 kilómetros del casco urbano de Camarones, Cabo Dos Bahías constituye un atractivo estratégico para el desarrollo turístico de la región y un punto de acceso a un territorio de gran riqueza natural, que se complementa con otros espacios como el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA) y el Parque Provincial Patagonia Azul.

En este marco, las obras y mejoras realizadas forman parte de una política de fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas de la provincia, que entiende que la conservación requiere infraestructura, mantenimiento, servicios, control y presencia permanente en el territorio.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, continuará trabajando junto a la Municipalidad de Camarones y los distintos actores vinculados al territorio para acompañar el crecimiento de la actividad turística, mejorar la experiencia de quienes visitan el área y garantizar el disfrute responsable de sus paisajes y su fauna, preservando al mismo tiempo los valores naturales que hacen de Cabo Dos Bahías un lugar único de la costa chubutense.