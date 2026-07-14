Comienza la organización del Día de las Infancias en Trevelin y sus Parajes

La organización de una nueva edición del Día de las Infancias en Trevelin y sus Parajes ya está en marcha. Con el objetivo de construir una jornada participativa y llena de propuestas para las niñas y los niños de la comunidad, se convoca por parte de la Municipalidad de Trevelin a instituciones, organizaciones, clubes, asociaciones, comercios y vecinos que deseen colaborar a participar de la segunda reunión organizativa.

El encuentro será un espacio para compartir ideas, presentar iniciativas y coordinar actividades que formarán parte de esta celebración, promoviendo el trabajo conjunto entre los distintos actores de la comunidad.

La reunión se realizará este martes 14 de julio de 2026, a las 18:00 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin.

La invitación está abierta a todas las personas e instituciones que quieran sumarse con propuestas, colaborar en la organización o aportar su tiempo para hacer posible una jornada inolvidable para las infancias de Trevelin y sus Parajes.