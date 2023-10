Comodoro: El Municipio aportó dos obras históricas para Diadema: El acondicionamiento del hospital y la renovación de luminarias

Este martes, el intendente Juan Pablo Luque recorrió las instalaciones del hospital de Diadema, donde el Municipio realizó aportes económicos que permitieron avanzar con las obras cloacales, entre otras necesidades de infraestructura que solicitó el nosocomio. Además, junto a directivos de CoViDiar, recorrieron la zona donde se colocaron luminarias led para brindar mayor seguridad.

El mandatario local visitó el establecimiento sanitario junto al secretario Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita y la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic, y recorrieron el lugar junto al director Luis Friz. El hospital brinda un servicio fundamental para el barrio ubicado a 27 kilómetros del centro de Comodoro y que luego de 80 años pudo tener la obra cloacal gracias al aporte del Municipio.

En este sentido, el mandatario local sostuvo que “esta visita la teníamos programada para inspeccionar las obras que llevamos adelante con la Municipalidad, ya que este hospital tenía un problema histórico con sus cloacas y las hicimos nuevas. Este edificio tenía un abandono importante con pérdidas cloacales que eran insalubres, con muchos inconvenientes que generaban olores y demás. Ahora estamos terminando la obra y Luis nos planteó arreglar el techo para que no se llueva porque hay mucha humedad”, acotó.

El intendente valoró la gestión del personal del hospital de Diadema: “Hay una impronta que está poniendo tanto Luis como todos los que trabajan aquí, donde necesitamos que se cubran necesidades importantes porque la distancia que tenemos entre Diadema y Comodoro demanda este servicio. Hay una necesidad de la población del barrio de contar con un lugar que cumpla con el acceso a la salud. Tienen un edificio hermoso e histórico, conservado y en forma, y podemos seguir arreglando la estructura del mismo para cubrir otros roles, seguir ampliándolo y brindar otras prestaciones”, insistió Luque.

“Agradecemos el apoyo que recibimos por parte del Municipio”

Por su parte, el director del hospital de Diadema, Luis Friz, indicó que “todo el apoyo que recibimos del Municipio fue con la gestión de Juan Pablo Luque como intendente, realmente sin palabras. Agradecer por la obra histórica, porque realmente es una obra fundamental para este hospital, después de más de 80 años contar con cloacas realmente no es menos. Son las obras que no se ven y son necesarias”.

“Este hospital se fundó en el 35 y es uno de los más viejos de Comodoro Rivadavia. Desde hace dos años yo me hice cargo de este hospital y contamos con el apoyo de la Dirección del Área Programática para poder sacarlo a flote en su funcionamiento y poder hacer más cosas con el apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia”, exclamó.

En cuanto al funcionamiento y la prestación del servicio el director dijo que “actualmente tenemos lo básico, un plantel de enfermería las 24 horas; médicos de lunes a viernes; guardias programadas los fines de semanas; un servicio de odontología, rayos, ginecología, pediatría una vez por semana; vacunatorio que funciona todos los días. Esas son algunas de las cosas a resaltar porque no había y la cobertura es muy alta, no solo de la comunidad de Diadema, sino en todos los kilómetros. Tenemos una ambulancia que más allá de no estar en el sistema del 107, está equipada como ambulancia 107, armada con las mismas condiciones”.

Obra eléctrica que beneficiará a 54 familias

Luego de la visita al nosocomio, el intendente recorrió calles del barrio donde se está desarrollando una obra de alumbrado público, junto al presidente de Covidiar, Pedro Schankula. “A través de una licitación -donde nos dio una mano muy grande el Municipio- se proyectó luminaria nueva para estas cuatro cuadras del sector Malvinas, junto al posteado de cemento, las lámparas LED y todo lo que es el cableado nuevo”, describió el referente.

“Es Una obra que se viene pidiendo hace muchos años y que, en esta gestión del intendente Juan Pablo Luque, se pudo lograr. La luminaria existente es de la década del 50 y Covidiar no estaba en condiciones de hacer una obra de esta magnitud. Hemos tenido una hermosa y grata respuesta por parte de Luque, estamos contentos porque es una obra que se está realizando y ejecutando por fin, después de años”, exclamó.

La obra beneficiará a 54 familias aproximadamente y brindará una mayor iluminación y seguridad en horas de la noche, debido al recambio de la luz amarilla a la LED blanca. Al respecto, Schankula adelantó que “Los vecinos van a estar encantados y agradecidos porque tenemos también una plaza nueva con luminaria, riego, césped, juegos para los chicos, un playón que refaccionaron, alfombra sintética”.

“Realmente la gestión del intendente Juan Pablo Luque le ha hecho muy bien a Diadema, inclusive con la obra del hospital que se presupuestó, la ejecutó Covidiar con subsidios por parte del Municipio. Los vecinos muy agradecidos por esta decisión política”, finalizó Schankula.