Comodoro: El Municipio refuerza la labor mancomunada con el Ministerio de Salud de la provincia

Este viernes en horas de la mañana, el secretario de Salud Carlos Catalá mantuvo una reunión en instalaciones del Hospital Regional, con la ministra de Salud de Chubut, Miryám Monasterolo, a fin de presentarle el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Salud respecto a la detección –con test rápido- de Hepatitis C a la hora de efectuar el carnet sanitario.

Desde la Municipalidad se trabaja permanentemente en articular acciones en materia de salud con el objetivo de facilitar a la comunidad el acceso gratuito a distintas prestaciones. En ese contexto, se concretó un encuentro para avanzar de forma conjunta en torno a la Hepatitis C, su detección y su tratamiento.

En ese marco, Catalá expuso que “esta fue una presentación formal, pero es una tarea que estamos desarrollando desde la articulación de distintas áreas, de las cuales participan el médico de carnet sanitario, la Dra. Mármol y un laboratorio”.

Asimismo –prosiguió- “la continuidad de esto es la carga que se hace en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino) con el objetivo de informar al Estado Nacional y Provincial que hay una persona con este diagnóstico, una enfermedad rara sin vacuna, pero con un tratamiento muy eficaz y para que esto pueda pasar uno tiene que hacer el test rápido y coordinar con el área de epidemiologia e infectología del Hospital Regional; esta fue la idea de este encuentro”.

En este sentido, el funcionario recalcó la importancia de brindar esta información a los estamentos correspondientes, ya que “si el paciente viene coinfectado con el VIH o con alguna otra patología, ya el tratamiento es responsabilidad del infectólogo y eso está en un estamento del Ministerio de Salud de la Provincia y del Hospital Regional, donde se puede hacer el resto de los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico y pedir el tratamiento al área que concierne”.

En cuanto a la detección tras la realización del carnet sanitario, Catalá informó que “de aquellos que son diagnosticado con Hepatitis C, la mayoría no accede al tratamiento que se merece porque esta patología no presenta síntomas hasta que está muy avanzada”.

“Seguramente llegamos tarde cuando ya existen síntomas y muchas veces van acompañados de VIH, Sífilis o cualquier otra patología que debe tratarse para curarse. Además, son tratamientos de alto costo, por este motivo debemos optimizar los recursos para que se puedan brindar de forma eficiente”, puntualizó el secretario de Salud.