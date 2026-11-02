Con acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin se realizó este sábado el tercer Encuentro Gastronómico Ancestral, con representantes de Argentina, Chile y Brasil.El público, entre los que habían familias locales y turistas que llevaron desde Costa Rica, Buenos Aires y de localidades vecinos, pudieron degustar cada uno de los platos presentados por sus cocineras y cocineros, cada uno de ellos explicando su elaboración e ingredientes.Diez comidas fueron protagonistas de la jornada :guiso de trigo, pancutra, Korü ketran (sopa de trigo), Yiwin Kofke (tortas fritas), curanto, feijoada, cordero con ensalada rusa y pillif (tortilla a la parrilla), porotos con riendas ( chile), cordero asado con cuero y papas enteras, pizza con hongos, tortilla al rescoldo, te ancestral y más.

La actividad comenzó en horas tempranas con una caminata hacia la Laguna Canoa, regresando por el casco urbano. Al retornar el grupo de caminantes se destapó el Curanto, motivo de concentración de cámaras.

Se hizo entrega de certificados a cada actor que contribuyó a este evento, demostrando diferentes saberes: gastronómicos, guías de sitio, feria Tukum Tain, Casa de artesanas, Ruka Folil y artistas locales.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, el secretario de Cultura, Gustavo de Vera, los directores de Servicios Públicos, Rubén Zapata y de Gobierno Marcelo Sosa y la coordinadora del Centro Cultural Trevelin Nina Corvalan acompañaron el desarrollo de la jornada, reafirmando el acompañamiento de la gestión municipal a los eventos de trascendencia cultural.