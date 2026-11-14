El encuentro reunió durante el viernes 13 y sábado 14 de noviembre a especialistas y referentes del ámbito jurídico en el Salón Central Derfel Roberts. Se abordaron temas vinculados a los derechos humanos, los recursos naturales, la inteligencia artificial, la administración pública y el federalismo.

Con una importante agenda de exposiciones y espacios de intercambio, se desarrolló con éxito en Trevelin el 2º Congreso Patagónico de Derecho Público, Administración Pública y Actualidad, organizado por el Colegio Público de Abogados de Esquel, con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

La actividad tuvo lugar los días 13 y 14 de noviembre en el Salón Central Derfel Roberts y convocó a especialistas y referentes del ámbito jurídico para analizar distintos desafíos actuales del derecho público y la administración estatal.

La apertura estuvo encabezada por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, Dra. Claudia Garitano, y el Dr. Esteban Rimoldi. También participaron el vicepresidente del cuerpo legislativo, Gustavo Javier Gallardo, concejales y funcionarios del Ejecutivo municipal.

Esta edición se desarrolló en el marco del Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar.

Una agenda de debate y actualización

Durante la primera jornada se realizaron paneles sobre soberanía jurídica y recursos naturales, a partir del caso YPF; las distintas modalidades de trabajo y su protección legal; inteligencia artificial, plataformas digitales y derechos humanos; y los debates sobre regulación, desregulación, libertad de expresión, libre comercio y competencia.

En tanto, durante el sábado se abordaron cuestiones vinculadas al poder público, las garantías constitucionales, la responsabilidad del Estado, el Estado liberal y social de derecho, la actividad administrativa y el control jurisdiccional.

El último panel estuvo dedicado al federalismo, el papel de las instituciones y la regulación de la explotación de los recursos naturales.

Desde la Municipalidad de Trevelin destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, que generan espacios de reflexión e intercambio sobre el rol del Estado, la defensa de los derechos y el interés colectivo.

De esta manera, Trevelin fue sede de dos jornadas de actualización y debate jurídico que reunieron a destacados especialistas de la región y del país.