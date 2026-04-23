Confirman la prisión perpetua para Vargas Nehuén por el femicidio de Ana Calfín

La Cámara en lo Penal de Esquel confirmó la condena a prisión perpetua para Miguel Alejandro Vargas Nehuén por el homicidio agravado de su pareja, Ana Alicia Calfín, ocurrido en agosto de 2023.

El tribunal de alzada ratificó el veredicto del jurado popular y la sentencia dictada por el juez técnico, Dr. Jorge Novarino, y rechazó el recurso de la defensa, que sostenía la hipótesis de un accidente doméstico.

El fin de la teoría del “accidente”

La defensa había planteado que la víctima se quemó de manera accidental al intentar avivar una estufa con nafta, apoyándose en una declaración inicial de Calfín en el hospital, donde —en estado de shock— manifestó que había sido “su culpa”.

Sin embargo, los jueces consideraron que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron concluyentes. El voto del magistrado Martín Eduardo Zacchino, acompañado por sus pares, se apoyó en pericias ígneas y médicas, testimonios del personal de salud y otros elementos que desmintieron la versión del acusado.

Un contexto de violencia de género

El fallo también destacó el contexto de violencia en el que se encontraba la víctima. La Cámara interpretó que sus primeras declaraciones estuvieron condicionadas por el miedo y la relación de desigualdad con su agresor.

Entre los elementos valorados, se mencionó que Calfín expresó que “se iba a morir como su mamá”, quien también había sido víctima de femicidio. Además, imágenes recuperadas de su teléfono celular mostraron que, minutos antes del hecho, la vivienda presentaba signos de una discusión violenta, con muebles desordenados y vidrios rotos.

Ratificación del veredicto

El tribunal concluyó que el veredicto del jurado popular no fue arbitrario, sino el resultado de una valoración razonada de la prueba. También rechazó el planteo de la defensa de encuadrar el hecho como homicidio preterintencional, al considerar que los medios utilizados eran aptos para causar la muerte.

La sentencia fue remitida al Superior Tribunal de Justicia para su revisión, en virtud de tratarse de una pena de máxima gravedad.

El imputado siguió la audiencia de manera remota desde la unidad carcelaria donde se encuentra alojado. De la lectura participaron familiares de la víctima, allegados y público en general