Conoce el tarifario de ingreso al Parque Nacional Los Alerces

Comenzó a regir el tarifario de ingreso al Parque Nacional Los Alerces en todas sus portadas de ingreso.

Tarifa General – General Fee $1.820.

Residentes Nacional – Argentinian Residents $260.

Niños (6 a 16 años)- Children (ages 6 to 16) $140.

Estudiantes Terciarios y Universitarios – Students $130.

Residentes Provinciales – Residents in Chubut $120.

Residentes Locales sin costo – Local residents for free.

Jubilados y pensionados sin costo – Retirees for free.

Menores de 6 años sin costo – Children under the age of 6 years for free.

Visita Educativa sin costo – Educational visit for free.

Persona con discapacidad sin costo – Disabled people for free.

Acompañante de persona con discapacidad sin costo – Companion of disabled people for free.