Los Consejos de Localidad del Partido Justicialista de Chubut enviaron una nota dirigida a Dante Bowen, José Glinski y Juan Pablo Luque, en la que expresan su preocupación por las disputas internas del peronismo y reclaman avanzar en un acuerdo de unidad de cara al próximo escenario electoral.

En el documento, titulado “El Justicialismo nació para ser herramienta de transformación”, los dirigentes territoriales plantean que la provincia atraviesa una “severa y dolorosa crisis socioeconómica”, marcada por la falta de empleo, la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de distintos sectores productivos e industriales.

Frente a ese escenario, sostienen que la sociedad chubutense no tolera las disputas internas de la política y consideran que impulsar una elección partidaria en este contexto representaría un desgaste innecesario para el justicialismo.

“El Justicialismo no puede permitirse dar un espectáculo de división ni dar la espalda a las verdaderas urgencias populares: ni en Chubut ni en Nación”, expresa uno de los párrafos centrales de la nota.

Un llamado a dejar de lado las diferencias

Los Consejos de Localidad consideran imprescindible que el peronismo actúe con madurez, vocación de servicio y unidad, teniendo en cuenta la convocatoria a elecciones generales dispuesta por decreto del Gobierno provincial el 20 de noviembre de 2026.

En ese sentido, solicitan dejar de lado las ambiciones y disputas individuales para priorizar las necesidades de la comunidad.

Como propuesta concreta, convocaron de manera urgente a Dante Bowen, José Glinski y Juan Pablo Luque a una reunión de trabajo, en el lugar que los propios dirigentes acuerden, junto al presidente del PJ Chubut y los demás referentes que consideren oportuno incorporar.

El objetivo planteado es evaluar conjuntamente los pasos a seguir y alcanzar un acuerdo definitivo de unidad.

La nota lleva la firma de los Consejos de Localidad del Partido Justicialista de la provincia.