Contundente repudio a los dichos de Jorge “Loma” Ávila

Las Mujeres y Diversidades del Frente de Todxs de Chubut expresamos nuestro máximo repudio a los dichos del Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas del Chubut Jorge “Loma ” Ávila, con respecto al armado de listas electorales para Legisladores y Legisladoras de cara a las PASO 2021, refiriéndose a las mujeres como ” no tener la capacidad técnica para elaborar un proyecto y de llevar algo a Nación que nos pueda representar “, y apuntando al género no de estar en condiciones ” para integrar una lista de candidatos “.

Nos preocupa profundamente que un representante del Movimiento Obrero Organizado y figura pública incurra en esas expresiones. Tristemente aún recordamos que mientras las trabajadoras de Chubut y las representantes sindicales defendían sus derechos en las calles, el mencionado gremialista estuvo al servicio de la violencia contra nuestras propias compañeras.

Escuchar declaraciones machistas, misóginas, y con elevado tono discriminatorio, después de tantos logros referidos a la equidad, la igualdad, los derechos adquiridos en relación al género y diversidades, no hace más que corroborar que algunos dirigentes no están a la altura de las circunstancias actuales, y solo restan con sus opiniones, mientras nosotras avanzamos UNIDAS en la búsqueda de una sociedad más justa y más igualitaria, en la que todos, todas y todes estemos incluidxs. Estas acciones no hacen otra cosa que probar la calidad y notoriedad de nuestras legisladoras actuales, a quienes pretende invisibilizar. Sus dichos afectan la integridad de todas las mujeres y diversidades que integramos el Frente de Todxs.

Por todo ello, estando plenamente vigente la Ley Nº 27 533 de Protección integral a las Mujeres, que particularmente tiene como objeto, visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política, EXIGIMOS al sr. Loma Ávila la inmediata retractación de sus dichos, y la reparación de la situación encarando acciones positivas como la implementación de la formación en género -­‐ Ley Micaela -­‐ en su persona y en el sindicato que representa.

Del mismo modo, seguimos firmemente exigiendo la soberanía sobre el cupo femenino, en la libre determinación y organización de las mujeres sobre las compañeras que integrarán nuestras listas electivas. En pleno siglo XXI y con tantas luchas y derechos adquiridos, nos indigna profundamente la intromisión de algunos dirigentes sobre nuestras representaciones políticas.

Somos las compañeras quienes elegimos a nuestras representantes.

¡Señores, no se entrometan más en nuestras decisiones!

Las abajo firmantes:

Unidos por Madryn Red Habitar Justo

Mujeres y Disidencias UyO

Mujeres y Diversidades Peronistas de Chubut El Hormiguero

PJ Digital Comodoro Rivadavia

Mujeres 1° La Patria Corriente Nacional

Mujeres Irrompibles Diversidad y Género de Chubut Agrupación Peronista 7 de Mayo Gaiman

Géneros y Disidencias. Nuevo Encuentro Chubut Frente de Mujeres e Igualdad de géneros de

La Cámpora Las Peronchas

Agrupación 7deMayo Trevelin Comodoro de Pie

Movimiento Octubres CHUBUT La Dignidad Confluencia Chubut

UTEP. Secretaría de Mujeres y Diversidad Consejo de Localidad PJ Trelew

Consejo de Localidad PJ Esquel

Presidenta Consejo de localidad PJ Pirámides

Legisladora Nacional Estela Hernández Legisladora Nacional Nancy Gonzalez Agrupación Peronista 7 de Mayo Comodoro Agrupación Pueblo Esquel

Rama Femenina Cordillerana -­‐ Mujeres Nacionales, Populares, Democráticas y Feministas

CTA de lxs trabajadorxs Agrupación Las Evitas Emergentes Dolavon Agrupación Viento Sur Frente Peronista Chubut

Movimiento Ciudadano La Capitana Legisladora Nacional Rosa Muñoz Agrupación La 3 Banderas – Chubut Agrupación La Comodorense Agrupación Alicia Eguren

Banderas del Peronismo

Legisladora Nacional (MC) Ana Llanos Movimiento Gualjaina y los Parajes (MGyLP) Bloque PJ HCD Trevelin

Red de Concejalas del Frente de Todxs CHUBUT