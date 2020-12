Convocan a voluntarios para implementar Plan Detectar en Trevelin

Se llevará a cabo el Plan Detectar en Trevelin. Convocan a inscripción de voluntarios, cuyo trabajo consistiría en realizar encuestas en terreno a la población, a fin de determinar quiénes serían los vecinos a testear en la segunda etapa del programa.

Los requisitos para ser voluntario son tener entre 18 y 59 años de edad; no pertenecer a ningún grupo de riesgo para Covid-19; no estar embarazada; no presentar síntomas compatibles con infección por COVID-19.

Los interesados en colaborar, pueden contactarse de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas al teléfono 480129 o via mail a coordgabinete@trevelin.gob.ar