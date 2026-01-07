Cooperadora del Hospital de Trevelin presentará este jueves el mamógrafo

Lo comunicaron los propios integrantes de la Cooperadora del Hospital de Trevelin, con el lema “Un logro que nos une y nos cuida”, y gracias al compromiso, la solidaridad y el trabajo conjunto de toda la comunidad, este jueves realizarán la presentación del mamógrafo.

Desde la organización invitan a la comunidad en general a participar de la presentación este jueves 8 de enero a las 11:00 horas en el Hospital Rural de Trevelin.