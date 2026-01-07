Cooperadora del Hospital de Trevelin presentará este jueves el mamógrafo

30 enero, 2026
Lo comunicaron los propios integrantes de la Cooperadora del Hospital de Trevelin, con el lema “Un logro que nos une y nos cuida”, y gracias al compromiso, la solidaridad y el trabajo conjunto de toda la comunidad, este jueves realizarán la presentación del mamógrafo.

Desde la organización invitan a la comunidad en general a participar de la presentación este jueves 8 de enero a las 11:00 horas en el Hospital Rural de Trevelin.

