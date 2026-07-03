Culminaron las prácticas profesionalizantes de estudiantes del CFP N° 660 en el HCD de Trevelin

En el marco de la Resolución N° 11/26 del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, se llevaron a cabo las prácticas profesionalizantes de los estudiantes que cursan el curso de Auxiliar Administrativo dictado por el Centro de Formación Profesional N° 660.

Este viernes se realizó el cierre en el recinto del HCD de Trevelin. Participaron la presidenta del cuerpo, Claudia Garitano, los ediles Marisol Salazar y el secretario legislativo Fabio Durando y, en representación del CFP N° 660, Adrián Raffa y Alejandra Torres, junto a los estudiantes Débora Poza, Santiago Tardón, Micaela Briones Ríos, Marcelo Camaño, Luzmila Figueroa, Soledad Antón y Claudia Palavecino.

En este sentido, Claudia Garitano destacó que “es muy positivo que la comunidad se involucre con el HCD, como en este caso “el trabajo articulado entre el del CFP N° 660 y el HCD, por eso le agradezco a los alumnos el trabajo aportado a través de las practicas”.

Por su parte, el secretario legislativo Fabio Durando indicó que “agradezco el trabajo articulado con el CFP N° 660 anexo Trevelin y por supuesto a los alumnos que estuvieron durante estas semanas realizando sus prácticas, esperando que el paso por el Poder Legislativo les haya aportado conocimientos para su capacitación”.

Finalmente el director del CFP N° 660, Adrián Raffa, sostuvo que «Estas prácticas profesionalizantes representan una oportunidad invaluable para que los estudiantes integren los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias reales de trabajo” y agregó “Agradezco al Honorable Concejo Deliberante por abrir sus puertas y a la Prof. Lic. María Alejandra Torres por su compromiso en la formación de futuros auxiliares administrativos, fortaleciendo el vínculo entre la educación y las instituciones de nuestra comunidad».