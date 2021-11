Cultura: Se inauguró la muestra de artes visuales “Diversarte”

La Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut, invita a todas las personas interesadas a contemplar la muestra de Artes Visuales sobre Diversidad, titulada “Diversarte”, la cual está realizada por dos artistas del Colectivo LGBTQI+ local y rural, y estará expuesta en el Salón de Exposiciones del Centro Cultural Provincial de Rawson, ubicado en Federicci 216, hasta el día viernes 17 de diciembre.

Se trata de un trabajo articulado de la Secretaría de Ciencia y Cultura con las Direcciones provinciales de Diversidad, y de Mujeres y Género, dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia.

La muestra fue inaugurada durante un acto que se desarrolló la pasada semana con la presencia del artista Santiago Vera de Treorky, que presenta “Estereotipos” y Alain Cual de Gan Gan que expone su muestra “Mofe”. También estuvieron presentes las subsecretarias de Cultura, Carla Olivet, y de Ciencia, Paula Alvarado; el director de Diversidad, Richard Alvarenga; y la directora de las Mujeres y Género, Elva Willhuber.

Durante el acto, Alvarenga agradeció el espacio que brindó la Secretaría de Ciencia y Cultura ya que “siempre a las miembros de nuestro colectivo nos ha costado un montón ocupar espacios”. Destacó la importancia que tiene que dos artistas LGBTQI+ estén exponiendo en un espacio provincial y del Estado, ya que “fue el que históricamente nos subyugó. Hoy tenemos una perspectiva distinta del Estado”, celebró el funcionario provincial, quien también destacó que en la batalla cultural que llevan día a día han recibido muchísimas veces los aportes del Gobierno Nacional.

Detalló que son 36 las obras expuestas, de las cuales 24 son de fotografías. También resaltó que los dos expositores son profesores recibidos y destacó ese logro. Describió que las personas que aparecen en las fotografías son mujeres, varones, mujeres trans, varones trans, personas queen, personas LGBT de la ciudad de Esquel; destacando una fotografía en particular donde una mujer trans no muestra su cara porque “es de una zona rural de Chubut donde su familia no sabe su orientación sexual, no conoce su identidad y no puede contarlo. Esa es la realidad que tratamos de sintetizar a través de estas obras”, explicó. Dijo que la muestra refleja personas reales, activistas y militantes de la diversidad.

Muestra “Mofe”

El Artista de Gan Gan, Alain Cual, nos propone una introspección a la Cultura Camp mediante personas LGBTI+ de Esquel y la ruralidad chubutense.

La cultura despliega mecanismos de regulación social, la disciplina de los cuerpos, la moral que nos regula y que se fundamenta en variables económicas y violentas.

Desde el arte contemporáneo se opera para hacer evidentes las reiteraciones que las hacen posibles, así se consiguen otras narrativas para ese estado de indefinición en el que se ven inmersxs cuando el deseo irrumpe.

Muestra “Estereotipos de Género”

El artista de Treorky, Santiago Vera, busca representar situaciones y prácticas que rompen con los roles y estereotipos de género, visibilizando a aquellas personas que no encajan en la norma binaria y hetero-cis, fomentando que la diversidad sea respetada por toda la sociedad, pudiendo convivir con las distintas identidades y formas de vivenciar el género existente.

Pretende otorgar la oportunidad a las infancias y adolescencias de tener un desarrollo pleno y libre de violencias por motivo de su orientación sexual, de su identidad de género y la expresión de ella.