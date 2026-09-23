Dante Bowen se reunió con Pedro Pesatti en Río Negro

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, mantuvo este miércoles un encuentro con el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, en su despacho de la Legislatura Provincial.

La reunión se extendió por más de tres horas y tuvo como eje el intercambio de experiencias y diagnósticos sobre la situación social, política y económica de ambas provincias patagónicas.

Desarrollo y economías regionales

Durante el encuentro, Bowen y Pesatti abordaron distintas experiencias vinculadas al desarrollo de las economías regionales y a las posibilidades de articulación entre territorios de la Patagonia.

Según expresó Bowen, Pesatti compartió su experiencia como exintendente de Viedma, exlegislador provincial y actual vicegobernador, además de aspectos vinculados al desarrollo económico de Río Negro.

El intendente de Dolavon destacó particularmente la diversificación de la matriz productiva rionegrina y mencionó sectores como la tecnología, la producción frutícola, Bariloche y las oportunidades vinculadas al desarrollo energético de Vaca Muerta y su relación con el Golfo San Matías.

Críticas al Gobierno nacional

Otro de los temas planteados durante la reunión fue el escenario nacional. De acuerdo con lo expresado por Bowen, ambos dirigentes cuestionaron las políticas del Gobierno de Javier Milei, particularmente por su impacto sobre las economías regionales, los trabajadores y las provincias patagónicas.

Al finalizar el encuentro, Bowen señaló que fue una reunión importante por las problemáticas y desafíos compartidos entre ambas regiones y planteó la posibilidad de avanzar en el intercambio de experiencias entre municipios y provincias patagónicas.

“Pensar cómo articular experiencias y potenciarnos a través de experiencias exitosas es un camino a recorrer juntos”, sostuvo el intendente de Dolavon.