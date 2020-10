Demian Gómez en busca de la renovación justicialista

Demian Gómez, delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores rurales y Estibadores (UATRE) de Trelew y Presidente de la agrupación FE de la Provincia del Chubut representara a un sector del justicialismo en Chubut en las próximas elecciones.

“Se fue sumando el acompañamiento de sindicalistas, agrupaciones sociales y peronistas surgió que encabece en la provincia la lista naranja “unidad peronista por la renovación” en la interna del partido justicialista”, manifestó Gómez.

“El partido no da para más con la dirigencia que tiene, un peronismo ortodoxo que no está representando a la militancia” indicó Demian Gómez y agregó “la lista de unidad que está armando oposición es una lista de dirigentes y no de militantes”.

“Estamos convencidos que la lista de unidad que está armando la oposición es una lista de dirigentes y no de militares”, arremetió Demian Gómez y sostuvo que “estamos convocando a todos los militantes a que participen en la renovación del peronismo provincial”.

Complicidad con el Gobierno

“Hoy tenemos un partido cerrado, vemos el reclamo de los trabajadores estatales y no he escuchado al Presidente del Partido Justicialista de Chubut manifestar un mensaje para los compañeros o poniendo una posición para los trabajadores, se llama a silencio a favor de la dirigencia política y del Gobierno Provincial”, concluyó Gómez.