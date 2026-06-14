Desde El Hoyo: Dante Bowen propone una agencia unificada de respuesta ambiental para la provincia

Con la participación de más de 250 personas, Chubut Futuro realizó este sábado en El Hoyo el segundo foro provincial “Después del Fuego”, un espacio de debate e intercambio orientado a elaborar propuestas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales y de interfase que golpearon a la cordillera chubutense durante el último verano.

Bajo la consigna “Después del fuego y antes del próximo incendio”, la actividad fue encabezada por Dante Bowen y reunió a vecinos, especialistas, brigadistas, trabajadores del Estado, investigadores, profesionales de la salud, dirigentes políticos y organizaciones de toda la Comarca Andina.

Durante la jornada se desarrollaron distintas mesas de trabajo vinculadas a prevención, reconstrucción, ordenamiento territorial, salud ambiental, redes comunitarias y tecnología aplicada a la gestión de emergencias.

Como cierre del encuentro, Bowen presentó la propuesta de creación de la Agencia Unificada de Respuesta Ambiental (AURA), un organismo provincial destinado a coordinar la prevención, planificación y respuesta ante incendios forestales y otras emergencias ambientales.

La iniciativa apunta a integrar capacidades operativas, información estratégica, planificación territorial y articulación entre organismos provinciales, municipios, brigadistas, Defensa Civil, áreas ambientales y sistemas científicos y tecnológicos.

“Los incendios no pueden seguir tratándose como hechos aislados. Chubut necesita planificación, prevención y un Estado presente que acompañe a las comunidades antes, durante y después de las emergencias. Frente al abandono y la improvisación, elegimos organización y trabajo colectivo”, sostuvo Bowen durante el cierre del foro.

Desde Chubut Futuro señalaron que AURA formará parte de un conjunto de propuestas provinciales que surgirán de los distintos foros temáticos impulsados por el espacio, con el objetivo de construir un programa de gobierno participativo para Chubut.

El encuentro contó además con la participación del intendente de Trevelin, Cano Ingram, junto a referentes políticos, sociales y comunitarios de distintos puntos de la provincia.

“Después del Fuego” fue el segundo foro provincial organizado por Chubut Futuro. El primero se realizó en Esquel bajo la consigna “¿Qué hacemos con el agua?” y estuvo centrado en soberanía hídrica y energética.