Desde México llega a Trevelin el espectáculo de títeres “La Tiendita de Abuelita Lilia”

La compañía mexicana El Rehilete – Grupo de Títeres se presentará este jueves 23 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Municipal de Trevelin (Av. San Martín 339) con la obra “La Tiendita de Abuelita Lilia”.

La propuesta, inspirada en la celebración tradicional mexicana del Día de Muertos, está destinada a toda la familia y se realizará a la gorra consciente.

El espectáculo es interpretado por Ana Rebeca Luna Ramírez, con dramaturgia y dirección escénica de Gabriel J. Sánchez.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y cuenta con el acompañamiento de Confitería y Restó Rincón del Molino.

Cuándo: Jueves 23 de julio – 18 hs. Dónde: Centro Cultural Municipal, Av. San Martín 339, Trevelin.