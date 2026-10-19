Después del mamógrafo, Senderos de Trevelin va por una ambulancia

La tercera edición de Senderos de Trevelin se correrá el próximo 8 de noviembre, con un nuevo objetivo solidario: recaudar fondos para la compra de una ambulancia para el Hospital de Trevelin. La competencia tendrá distancias de 5, 15 y 27 kilómetros, con largada prevista para las 11 horas desde el Polideportivo Municipal.

La iniciativa es impulsada a beneficio de la Cooperadora del Hospital de Trevelin y busca repetir el resultado alcanzado el año pasado, cuando la campaña permitió adquirir un mamógrafo que actualmente se encuentra en funcionamiento.

Un logro que beneficia a toda la región

El mamógrafo representa un avance importante para la atención sanitaria, ya que brinda servicio a vecinos de Trevelin y sus parajes, además de pacientes de Corcovado, Río Pico y Tecka.

Ahora, el desafío es reunir los fondos necesarios para incorporar una nueva ambulancia y continuar fortaleciendo los recursos del hospital.

Deporte y solidaridad

Senderos de Trevelin propone una jornada que combina deporte, naturaleza y compromiso comunitario. La convocatoria invita a corredores y vecinos a sumarse a una causa que busca mejorar la atención de la salud en la localidad y la región.

Las inscripciones se realizan a través del código QR del flyer oficial. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 2945 64-9215 o escribir a desafiosenderostrevelin@gmail.com.

El próximo 8 de noviembre, Senderos vuelve a convocar a la comunidad para dar un nuevo paso solidario. Después de concretar la compra del mamógrafo, el objetivo es sumar una ambulancia para el Hospital de Trevelin.