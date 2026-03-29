Dictan prisión preventiva por 60 días para la mujer imputada por el homicidio en Tecka

La Fiscalía formalizó la investigación por homicidio agravado por el vínculo y solicitó la prisión preventiva hasta la realización del juicio, en el marco del caso ocurrido en la localidad de Tecka. La defensa, en tanto, pidió el arresto domiciliario, pero la jueza resolvió disponer la detención en una dependencia policial por el plazo de 60 días.

El equipo del Ministerio Público Fiscal de Esquel, integrado por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti, presentó los cargos y detalló las circunstancias del hecho ocurrido en el domicilio familiar.

Durante la audiencia se produjo un contrapunto entre las partes en relación a la medida de coerción. Desde la Fiscalía se argumentó la gravedad del hecho, la expectativa de pena —que podría ser de prisión perpetua— y la necesidad de resguardar la investigación. Por su parte, la Defensa Pública solicitó que la imputada cumpla la medida bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso.

Tras escuchar a ambas partes, la jueza penal resolvió rechazar el planteo de la defensa y hacer lugar a la prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado por la Fiscalía, fijándolo en 60 días.

Cabe recordar que el hecho se originó cuando la mujer dio aviso a la policía informando que su marido estaba herido de bala. El hombre falleció producto de las heridas mientras era trasladado de urgencia hacia Esquel, a la altura del kilómetro 30 de la ruta.

Con esta resolución, la imputada permanecerá detenida mientras avanza la investigación, que incluye pericias balísticas y el análisis de posibles antecedentes de violencia en el vínculo.