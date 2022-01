Dj Herrero de Gobernador Costa al Mundo

Se llama Darío Días es de la localidad de Gobernador Costa, hoy residen en Buenos Aires, ciudad que le brindó la posibilidad para fusionar la música y la herrería, oficio que le enseñó su padre.

Se conocieron miles de historias que surgieron por la pandemia, este es un ejemplo. El encierro le permitió a Dj Herrero mostrar su arte a través de la consola y la soldadora. Miles de personas se sumaron a sus streaming a través de instagram para escuchar música electrónica y observarlo mientras elaboraba esculturas de hierro que luego eran sorteadas en el vivo.

“Vengo de mi papa que era herero que forjaba con fragua, también de mis hermanos de oficio herreros y carpinteros, siempre de chiquito apasionado de la música y fue eso lo que me llevo a poder fusionar estas dos profesiones”, reflexionó Dj Herrero y agregó “llevo 10 años de un trabajo incansable, nunca baje los brazos para poder llegar a donde me encuentro hoy con tanto trabajo, pero siempre volviendo al lugar de origen”.

Herrería y Múisca

“Soy un apasionado a la música desde muy chico, desde cuando iba a ver a los Reyes Magos al club, veía cuando montaban las luces y los equipos, siempre quise estar detrás de una consola”, recordó Darío y cuando me fui a vivir a Buenos Aires “soñaba con ser un Dj de música electrónica. Sentía que estaba faltando a mis principios y la gente no veía el detrás de escena que realmente era, dejaba la herrería y me iba a poner música”.

“Entonces en pandemia, que se paró todo, me llevo a ejecutar esta idea loca que tenía en la cabeza, donde logre fusionar las dos profesiones, empecé a trasmitir en instagram donde ponía música y a la vez tenía el banco de herrería donde fabricaba un producto y los sorteaba con los que estaban en el vivo”, explicó Dj Herrero.

Nunca dejar de internarlo

Hoy Darío Días trabaja de lo que le gusta y las puertas se le abren a cada minuto. En este sentido dijo “nunca hay que dejar de intentarlo y más en los pueblos donde te tildan de fantasma cuando vos queres ser profesional y superarte”. El mensaje para los más jóvenes es “si están convencidos de lo que hacen y lo hacen bien hay que darle para delante y no tener miedo a fracasar”.