Dos boxeadores de Trevelin serán protagonistas en la velada “Arena de Gladiadores”

Los púgiles locales Axel Antiman y José Antón serán parte de los combates principales de la velada de boxeo amateur “Arena de Gladiadores”, que se realizará este sábado 7 de marzo desde las 21:30 horas en el Polideportivo Municipal de Trevelin.

La jornada reunirá a boxeadores de Trevelin y Esquel, con un total de 13 combates programados, en una propuesta que busca promover el desarrollo del boxeo amateur y generar espacios de competencia para jóvenes deportistas de la región.

Entre las peleas destacadas se encuentran los cruces entre Axel Antiman (Trevelin) y Marcelo Lagos (Esquel), y José Antón (Trevelin) frente a Agustín Oyarzo (Esquel).

El evento es organizado por Agustín Antiman, con producción y fiscalización de Martín Romero, y cuenta con la promoción de El Deporte es Salud ONG. La árbitra de la Federación Argentina de Box (FAB) será Lorena Palacio, mientras que el jurado estará integrado por Giezi Galeano.

Desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, que acompaña la iniciativa, destacaron la importancia de este tipo de propuestas para el desarrollo del deporte local y la participación de jóvenes deportistas.

La organización invita a la comunidad a acompañar esta velada deportiva que busca seguir fortaleciendo el crecimiento del boxeo amateur en la región.