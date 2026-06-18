El Concejo Deliberante de Trevelin ya cuenta con canal oficial de YouTube

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin sumó una nueva herramienta de comunicación institucional con la puesta en marcha de su canal oficial de YouTube.

El secretario legislativo, Fabio Durando, destacó que se trata de «una herramienta más que le brindamos a la comunidad desde el Poder Legislativo de Trevelin», y explicó que el proyecto se venía trabajando desde hace tiempo.

«A partir de ahora la comunidad tendrá a disposición los mensajes institucionales de la Presidencia y de los concejales. Es una iniciativa en la que veníamos trabajando y que hoy se concreta», señaló.

Durando indicó además que la propuesta surgió por iniciativa de la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Garitano, y adelantó que el objetivo a futuro es poder transmitir en vivo las sesiones legislativas a través de la plataforma.

«Contamos con una página web accesible, algo que nos llena de orgullo, y avanzamos con el mismo objetivo en el canal de YouTube. La idea es seguir fortaleciendo el acceso de los vecinos a la información pública», expresó.

Asimismo, recordó que el sitio web institucional reúne ordenanzas, resoluciones, declaraciones y comunicaciones actualizadas, resultado de un trabajo permanente de organización y actualización de la información legislativa.

El canal oficial puede visitarse en YouTube bajo el nombre Concejo Deliberante Trevelin, mientras que toda la información legislativa también se encuentra disponible en la página web institucional.

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