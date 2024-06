El Gobierno Nacional oficializó nuevo esquema del régimen de subsidios energéticos

La Cooperativa 16 de Octubre informó que la Secretaria de energía de la nación, a través de las Resoluciones N° 90 y 92/2024 hizo oficial el nuevo esquema del Régimen de Subsidios Energéticos y los nuevos valores para la compra de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

El nuevo cuadro tarifario regirá a partir de los consumos del mes de JUNIO de 2024 y se verá reflejado en las facturas con vencimiento AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2024 en adelante.

A partir de junio del corriente, se establece un nuevo tope en el consumo subsidiado a usuarios inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (R.A.S.E.):

• Tope de consumo subsidiado para usuarios Residenciales NIVEL 2: hasta 350 kWh.

• Tope de consumo subsidiado para usuarios Residenciales NIVEL 3: hasta 250 kWh.

Además, se establece que el consumo excedente de dicho rango subsidiado se considerará al valor del usuario Residencial NIVEL 1.

El recorte en los márgenes de subsidio aplicados a las categorías NIVEL 2 y NIVEL 3, representan un incremento de 438 % y 571 %, respectivamente. También, la Resolución fija un incremento del 29 % en la categoría de Usuario Residencial NIVEL 1 y para el resto de las categorías de Usuarios No Residenciales.

Esta modificación importante en el valor de la energía y el contexto inflacionario actual, hace que sea absolutamente necesario llevar adelante una recomposición tarifaria correspondiente a los servicios de distribución de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en las localidades de Esquel y Trevelin, para poder hacer frente a los mayores costos derivados de la compra de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) y a los mayores costos operativos.

Para un usuario Residencial, dicho incremento representará entre un 10,1 % y un 26,5 % de incremento en el monto de la factura final, de acuerdo al nivel de segmentación establecido para cada usuario.

Recordamos que el formulario para inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios aún se encuentra disponible en https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Los usuarios que ya hubieren solicitado su inclusión en el mismo no tendrán necesidad de volver a inscribirse. No obstante, quienes hayan sido anotados de oficio por tener algún tipo de tarifa social con esta Cooperativa, deberán realizar la inscripción en un plazo no mayor a 60 días corridos de publicada la Resolución para poder mantener el mismo.

Cualquier tipo de información podrá ser requerida en nuestras oficinas de Esquel y Trevelin, o mediante consultas en la web: www.coop16.com.ar.