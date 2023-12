El Gobierno provincial garantizó la continuidad del personal esencial del Sistema Sanitario

Tras la firma del decreto provincial 1576/23, la cartera sanitaria provincial confirmó que asegurará la contención del personal que sea determinado como esencial para el sistema de salud.

Por disposición del Gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la Secretaría de Salud del Chubut informó que se encuentra trabajando de manera pormenorizada en el análisis y evaluación de las altas y bajas de los trabajadores de la salud que se hayan producido en los últimos seis meses, período durante el cual la planta del personal se incrementó en casi 1000 agentes.

“El sistema de salud es una unidad integrada, donde resulta tan importante el cirujano que opera como la mucama que limpia el quirófano, o el chofer que traslada un paciente”, destacó el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, quien también comunicó que “todo el personal esencial para el sistema será contenido dentro de la cartera sanitaria”.

En este marco, el secretario de Salud informó también que existen registros de nuevos ingresantes al sistema que no cuentan con la idoneidad adecuada para sus tareas, o que inclusive no se han presentado a trabajar: “Esos casos son los que dañan al sistema, y no podemos permitir que contaminen la sanidad de un entorno laboral que debe mantenerse equilibrado y protegido”, expresó.

Auditoría del personal

“Además de ser una unidad de trabajo mancomunada e integrada, en muchas dependencias el sistema de salud se sostiene por el esfuerzo y la vocación de los agentes, y es por eso que vamos a hacer todo lo posible por contener a nuestro personal, siempre y cuando los ingresantes sean idóneos y cumplan con su función y con las tareas asignadas”, resaltó Wisky.

Así, el titular de la cartera provincial aseguró que todo aquel agente que realice una tarea efectiva y necesaria mantendrá su lugar de trabajo, con el objetivo de que el sistema sanitario no siga resintiéndose aún más, mientras que en paralelo la Secretaría de Salud se abocará a una auditoría para la evaluación de las grillas de cada dependencia provincial, la cual se extenderá durante 90 días.

Al respecto, Wisky explicó que “esta auditoría va en línea con la nueva política de recursos humanos que procura, además, modernizar el sistema y ofrecer posibilidades de capacitación en todos los niveles, para implementar así procesos que permitan a los agentes de Salud ser los protagonistas de la nueva gestión”.