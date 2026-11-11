El HCD de Trevelin declaró de interés municipal y cultural la 7° Marcha Provincial del Orgullo Esquel – Trevelin

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin declaró de Interés Municipal y Cultural a la 7° Marcha Provincial del Orgullo Esquel – Trevelin, que se realizará el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Esquel.

Este martes los ediles Claudia Garitano, Emilia Méndez, Diana Sbil Maripan, Gustavo gallardo, Facundo Pais y David Arakawa recibieron a Daiana Parsons y Walter Muñoz integrantes de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Esquel – Trevelin 2026.

La declaración fue aprobada mediante la Declaración N° 55/26, en el marco de la XIII Sesión Ordinaria, realizada el 5 de noviembre de 2026, a partir de la Nota N° 1004/26 presentada ante el cuerpo legislativo.

En sus fundamentos, los concejales destacaron la importancia de la Marcha del Orgullo como un espacio de visibilización, reivindicación y defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como de promoción de la igualdad, la diversidad y el respeto.

Asimismo, se recordó el origen histórico de estas movilizaciones, vinculadas a la lucha contra la discriminación y las violencias, y el recorrido de las conquistas de derechos en Argentina, entre ellas la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género.

La declaración también expresa la preocupación por la reproducción de discursos de odio y prácticas discriminatorias, y reafirma la responsabilidad de las instituciones democráticas de repudiar toda forma de violencia por motivos de identidad de género u orientación sexual.

Desde el Concejo Deliberante se consideró fundamental acompañar estas iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, donde todas las personas puedan vivir libremente, con dignidad y sin miedo.

De esta manera, el HCD de Trevelin reafirma su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, la diversidad y el respeto a todas las identidades.