El Hospital Zonal de Esquel realizó dos nuevos operativos de donación de órganos

Durante el mes de julio, el Hospital Zonal de Esquel concretó dos nuevos operativos de donación de órganos que permitieron que siete personas en lista de espera accedieran a un trasplante de riñón, hígado y córneas.

Los procedimientos fueron coordinados por CUCAI Chubut y fueron posibles gracias a la decisión solidaria de dos personas que habían manifestado en vida su voluntad de donar órganos, junto al trabajo conjunto de los equipos de salud que participaron en cada instancia del proceso.

La jefa de Servicios Técnicos y Complementarios del hospital, Gabriela Barla, destacó que estos operativos representan «un acto de solidaridad que brinda nuevas oportunidades de vida» y valoró el compromiso de los profesionales que intervienen en cada procedimiento, entre ellos cirujanos, anestesistas, enfermeros, instrumentadores y coordinadores hospitalarios.

El equipo de Procuración del Hospital Zonal de Esquel, integrado por la médica Lorena Moré y la enfermera Jessica Díaz, continúa fortaleciendo el trabajo interdisciplinario en materia de donación y trasplante, con el acompañamiento del CUCAI Chubut.

Además, el hospital incorporó nuevas estrategias para fortalecer la atención sanitaria en la región, entre ellas el Consultorio de Enfermedad Renal Crónica y la implementación del registro de donantes voluntarios de células progenitoras hematopoyéticas mediante hisopado de mucosa yugal, facilitando el acceso de nuevos donantes al sistema.

Con estas acciones, el Hospital Zonal de Esquel continúa consolidándose como uno de los principales centros de referencia de la provincia en programas de donación y trasplante.