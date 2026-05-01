El medio de comunicación más importante de Alemania difunde Tulipanes Patagonia

Deutsche Welle “Onda alemana” en alemán o DW, ofrece artículos actualizados periódicamente en su sitio web de noticias y tiene su propio centro de desarrollo de medios internacionales. En el artículo periodístico Sudamérica: tulipanes con otro calendario de Maricel Drazer difunde los atractivos del Campo de Tulipanes.

Sudamérica: tulipanes con otro calendario

En el sur de América Latina, los tulipanes siguen otro calendario. Entre Argentina y Chile, el cultivo combina tradición europea, adaptación local y un creciente desarrollo productivo.

Hablar de tulipanes es hablar de Países Bajos. Estas flores son el símbolo por excelencia del país europeo. Sin embargo, a más de 12.000 kilómetros de distancia, en el extremo sur de América Latina, también encuentran su lugar. En esta región, los tulipanes florecen con identidad propia.

La flor se adapta bien a estas latitudes: necesita inviernos fríos y primaveras templadas, condiciones que ofrece el sur del continente. En la Patagonia, el ciclo de producción comienza en otoño – con un calendario invertido respecto de Europa -, cuando los bulbos se plantan y desarrollan sus raíces. En agosto empiezan a brotar, en septiembre los campos se tiñen de verde y, durante los primeros días de octubre, llegan las flores.

El cultivo más austral

En Argentina, cerca de Esquel, en la localidad de Trevelin, en la provincia de Chubut, Juan Carlos Ledesma – descendiente de galeses de cuarta generación -. al frente de Tulipanes Patagonia, se dedica exclusivamente al cultivo de tulipanes. Su emprendimiento es de carácter familiar y convoca a distintas generaciones de la familia en torno a la producción. Se trata, además, del cultivo de tulipanes más austral del mundo.

«Siempre me llamaron la atención estas flores y hace 30 años decidimos comenzar a cultivarlas», cuenta Ledesma a DW. Aunque tanto los bulbos como la maquinaria provienen de Ámsterdam, con el tiempo alcanzaron tal calidad que incluso lograron exportar hacia ese mismo mercado. Con los años, sin embargo, la producción se fue reorientando y hoy está enfocada en el mercado interno, con presencia desde Jujuy, en el norte argentino, hasta Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente. Actualmente producen 42 variedades diferentes.

El principal desafío es la adaptación de los bulbos. «Hay un desfasaje de seis meses entre el hemisferio norte y el sur. Ahora, por ejemplo, en Holanda están en flor, mientras nosotros estamos plantando. La idea es que florezcan en octubre aquí y no en abril, como sucede allá. Ese proceso lleva varios años», explica Ledesma.

Una vez logrado ese proceso, el paisaje cambia con rapidez durante la primavera. «Primero aparecen las flores de manera tímida, y en pocos días el campo se transforma en un tapiz de colores al pie de la cordillera de los Andes», describe sobre la floración.

El mayor emprendimiento del hemisferio

También en la Patagonia, pero del lado de Chile, la producción se desarrolla a mayor escala. Allí opera Southern Tulips, una empresa chileno-holandesa que desde hace más de 35 años cultiva tulipanes en unas 140 hectáreas y es el mayor productor del continente, con base en la localidad de Paillaco, en la región de Los Ríos, provincia de Valdivia, en el sur del país.

«Es una pasión que tenemos desde hace 35 años, cuando decidimos comenzar con esta especie en el sur de Chile», señala su director ejecutivo, Jorge Buschmann, en entrevista con este medio. La compañía produce más de 60 variedades y, al igual que en Argentina, trabaja con genética proveniente de los Países Bajos. Sus bulbos se exportan a distintos mercados internacionales, entre ellos Europa, Estados Unidos y China.

«Son los mismos tulipanes, pero al ser cultivados en el hemisferio sur, permiten ofrecer bulbos frescos cada seis meses», agrega. De este modo, la producción chilena se posiciona como complemento de la europea, permitiendo abastecer al mercado con mayor continuidad y calidad durante todo el año.

Mucho más que una flor

Más allá de la producción, los tulipanes también condensan historia y significado. «Representan belleza, pero también innovación agrícola y una historia económica muy particular», afirma Maarten Kraaijenhagen, presidente del directorio de la Cámara de Comercio Chileno-Holandesa, en diálogo con DW.

Para la institución, estas flores van claramente más allá de lo ornamental. «Para nosotros simbolizan el vínculo entre Chile y los Países Bajos, el intercambio de conocimiento y la cooperación», sostiene. Ese vínculo también se expresa en iniciativas públicas como el Día del Tulipán, una celebración impulsada por la Cámara desde 2022, que se realiza en octubre, en coincidencia con la floración en el hemisferio sur, y tiene como objetivo acercar esta flor al público y destacar su valor cultural.

Según explica, la iniciativa – en la que, entre otras actividades, se regalan tulipanes – «suele superar las expectativas por el fuerte valor emocional que despierta esta flor». Al mismo tiempo, Kraaijenhagen subraya las particularidades de este cultivo: «Son flores muy sofisticadas, pero también capaces de desarrollarse en nuevos entornos si se cuenta con el conocimiento adecuado».

Así, lo que durante siglos fue emblema de los Países Bajos encuentra hoy un nuevo paisaje y otro calendario al sur del continente. «No es una flor nativa, pero a mi entender sí es la flor patagónica, especialmente en la zona de la cordillera», resume Ledesma.

Imagen: Francisco Buduba