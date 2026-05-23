El Partido Justicialista de Trevelin inaugurará este sábado su nuevo local partidario

El Partido Justicialista de Trevelin realizará este sábado 23 de mayo la inauguración de su nuevo local partidario, ubicado en calle Río Corinto N° 1236.

La actividad está prevista para las 18 horas y desde la organización extendieron la invitación a afiliados, militantes, simpatizantes y vecinos que deseen participar del encuentro.

A través de la convocatoria, desde el espacio señalaron que el nuevo local busca consolidarse como un lugar de participación, encuentro y organización política en la comunidad.

Además, remarcaron la importancia de fortalecer espacios de debate y construcción colectiva de cara a los desafíos sociales y políticos de la localidad.

La inauguración contará con la presencia de dirigentes, referentes partidarios y militantes de Trevelin y la región.