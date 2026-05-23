23 mayo, 2026
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El Partido Justicialista de Trevelin inaugurará este sábado su nuevo local partidario

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El Partido Justicialista de Trevelin realizará este sábado 23 de mayo la inauguración de su nuevo local partidario, ubicado en calle Río Corinto N° 1236.

La actividad está prevista para las 18 horas y desde la organización extendieron la invitación a afiliados, militantes, simpatizantes y vecinos que deseen participar del encuentro.

A través de la convocatoria, desde el espacio señalaron que el nuevo local busca consolidarse como un lugar de participación, encuentro y organización política en la comunidad.

Además, remarcaron la importancia de fortalecer espacios de debate y construcción colectiva de cara a los desafíos sociales y políticos de la localidad.

La inauguración contará con la presencia de dirigentes, referentes partidarios y militantes de Trevelin y la región.

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