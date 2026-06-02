El PJ Chubut se reunió con Axel Kicilof para debatir el presente y el futuro del movimiento peronista

El diputado nacional Juan Pablo Luque participó junto al senador Carlos Linares, intendentes y dirigentes del Partido Justicialista de Chubut de un encuentro político encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una convocatoria impulsada por el PJ de la provincia de Buenos Aires para debatir el presente y el futuro del movimiento peronista.

Tras la reunión, Luque destacó la importancia de generar espacios de debate y construcción colectiva para consolidar una propuesta política con proyección nacional de cara a las elecciones de 2027.

“Fue una reunión muy positiva porque nos permitió compartir miradas con dirigentes de distintos puntos del país y reafirmar la necesidad de construir un proyecto nacional con una mirada verdaderamente federal”, señaló.

El legislador chubutense sostuvo que uno de los principales desafíos del peronismo es recuperar el vínculo con la sociedad y ofrecer respuestas concretas a las demandas de los argentinos. En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en una unidad basada en propuestas y en un programa de gobierno definido.

Asimismo, consideró que el camino hacia 2027 debe construirse con participación de todos los sectores del movimiento y mediante mecanismos democráticos para definir candidaturas tanto a nivel nacional como provincial.

Durante el encuentro también se analizó la situación económica y social del país y el rol del peronismo como alternativa política. Luque valoró la convocatoria realizada por el PJ bonaerense y destacó la figura de Axel Kicillof, a quien reconoció por su defensa del federalismo y de los intereses de las provincias.

Finalmente, el diputado afirmó que el peronismo tiene la responsabilidad de construir una propuesta renovada que represente las demandas de las mayorías y vuelva a generar expectativas de futuro.