El Presidente anunció un bono de $ 5.000 para jubilados y jubiladas

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde en un acto desde el partido bonaerense de Lomas de Zamora que el Gobierno nacional otorgará en agosto próximo un bono de 5.000 pesos a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que cobren hasta dos haberes mínimos (46.130 pesos) y el reconocimiento de un año de aportes por cada hijo o hija para las mujeres que no cumplen con los requisitos para poder jubilarse.



“Tenemos que trabajar mucho para frenar a los que especulan con los precios y nos preocupa particularmente la situación de los jubilados y de las jubiladas porque no queremos que sean la variable de ajuste”, señaló el Presidente.



Y, ante representantes de más de 30 centros de jubilados y jubiladas, prometió: “Hasta el último día de mi gobierno trabajaré para que ustedes tengan la protección que se merecen. Y sé que lo vamos a hacer, estoy seguro”.



En ese sentido, destacó que “las primeras vacunas fueron para los adultos mayores porque eran los que estaban en riesgo y los cuidamos, del mismo modo como cuando al comienzo de la pandemia les dijimos que por favor se quedaran en sus casas porque corrían riesgo de contagiarse”.



“Nosotros somos el gobierno de todos y de todas, de cada uno de nosotros, y todos hacemos falta en la gestión de levantar la Argentina, aquí nadie sobra, todos necesitamos del otro y de la otra, todos y todas unidos”, remarcó el mandatario.



El anuncio lo realizó al encabezar un acto en el Club Social y Deportivo Ituzaingó de la localidad de Temperley, donde estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; las directoras ejecutivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Luana Volnovich; el intendente local, Martín Insaurralde, y otras autoridades.



Con el bono, quienes perciben una jubilación mínima en agosto cobrará 28.065 pesos, mientras que quienes tengan ingresos de dos haberes mínimos cobrarán 51.130 pesos. De este modo, las personas que cobran el haber mínimo tendrán en agosto un ingreso 47 por ciento superior al que tenían en diciembre de 2020.



De acuerdo a los datos de la ANSeS, el nuevo refuerzo a los ingresos alcanzará al 83 por ciento de los jubilados, las jubiladas, los pensionados y las pensionadas. Este bono se suma a los otorgados en diciembre de 2019 y enero de 2020, también de 5.000 pesos para quienes cobraban el haber mínimo; en abril de 2020, de 3.000 pesos para los haberes más bajos, y en abril y mayo pasados, de 1.500 pesos para quienes percibían hasta 1,5 jubilaciones mínimas.



Además, en septiembre se otorgará un nuevo aumento por movilidad que actualizará al conjunto de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según la evolución de la recaudación y los salarios.



Reconocer la tareas de cuidados



En tanto, el reconocimiento de años de servicio por tareas de cuidado apunta a promover la jubilación de muchas mujeres que hoy no pueden hacerlo por falta de aportes. De hecho, solo una de cada 10 llega a los 30 años de aporte que le permite acceder a la jubilación.



“Vimos que había mujeres que no habían podido entrar en la moratoria y no podían jubilarse. Todas esas mujeres eran madres argentinas que habían dedicado tiempo, esfuerzo, trabajo, en ver crecer a sus hijos”, sostuvo Raverta y reclamó que “la Argentina se merece reconocer la tarea de cada mujer que dedica tiempo al cuidado de sus hijos y de sus hijas”.



Y afirmó que “reconocer un año por cada hijo o hija de las mujeres que no cumplan con los 30 años de aportes para poder jubilarse es una medida que no ofende a nadie, es una medida que tiene que ver con reparar desigualdad, es una media del presente que tiene que ver con un pasado que hay que modificar y con un futuro que hay que presentar de otra manera”.



Volnovich, en tanto, recordó que “hace dos años Alberto en este lugar daba su palabra y el compromiso de los medicamentos gratuitos, y eso fue posible por el esfuerzo de todos los trabajadores y las trabajadoras del PAMI”.



Además, detalló que “hoy 3 millones y medios de jubilados y jubiladas tienen medicamentos gratis y en promedio un afiliado del PAMI ahorra el 18 por ciento de una jubilación mínima por esa medida”.



Por su parte, Kicillof aseguró que el reconocimiento de años de servicio por tareas de cuidado “es una medida acertada”. “Tiene que ver con la desigualdad inmensa en términos de oportunidades entre el hombre y la mujer en el trabajo, salarial, de acceso al empleo en blanco, siempre es más difícil para las mujeres”, detalló.



Insaurralde agradeció la visita del Presidente y sostuvo que “no es lo mismo quién gobierne la Argentina: hoy estamos en un momento muy difícil, pero así y todo vinimos a cumplir todas las promesas de campaña, porque somos un gobierno que vino a devolver derechos a los argentinos y las argentinas”.