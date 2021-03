El Presidente convocó a poner fin a la “desigualdad en razón del género y a ser la sociedad justa que nos merecemos”

“Del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los delitos de lesa humanidad, por favor, comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad en razón del género, a construir una sociedad igualitaria, a no discriminar a nadie por su condición de género, y a ser la sociedad justa que nos merecemos”, exhortó el presidente Alberto Fernández este mediodía en un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

Fue al encabezar la firma del acta compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género” junto a los gobernadores y las gobernadoras en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“La lógica (patriarcal) ha generado un sinfín de injusticias, de destratos, y se ha llevado vidas, se ha lastimado la salud de las mujeres. Hemos llegado a un punto en el que si queremos entrar en la modernidad y sentirnos orgullosos lo primero que tenemos que hacer es poner a todos en un plano de igualdad cualquiera sea su género”, afirmó Fernández, quien asistió al acto junto a la primera dama Fabiola Yañez.

Aseguró que hay situaciones de violencia de género en los que “la reacción estatal es lenta o no existe”, y recordó los casos de los femicidios de Úrsula Bahillo y de Micaela Fernández.

“Este día, que en muchas otras ocasiones hizo que las mujeres salieran a las calles, las llenaran con demandas de igualdad, reclamaran por el derecho de ejercer libremente sobre su cuerpo, igualdad de trato por el trabajo, yo quise que este día sea un día de respuestas”, aseguró

Por eso convocó a los gobernadores y gobernadoras a “armar una política de Estado que nos lleve a acordar que hay cosas que en ningún rincón de la Argentina vamos a tolerar”, sostuvo en relación a la desigualdad por razones de género.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quienes suscribieron el acuerdo por el Poder Ejecutivo Nacional.

La ministra Gómez Alcorta explicó que “si no articulamos y sumamos las miradas de género, de seguridad, de justicia, a nivel nacional, pero también a nivel provincial y a nivel local comprometiéndose también los poderes judiciales y legislativos, solo vamos a seguir lamentando la muerte de las mujeres”.

Más adelante llamó a la unidad nacional para abordar este tema así como “nos unimos como país para enfrentar la pandemia y organizar la vacunación en cada región”

Por su parte, De Pedro indicó “hay un alto porcentaje de los femicidios que se pueden prevenir” y llamó a convertir la lucha contra este flagelo “en una política de Estado”

El acuerdo que se suscribió hoy señala que es necesario priorizar en las “agendas públicas y políticas todas las acciones necesarias dirigidas a erradicar las violencias de género”, y dotar “de recursos y herramientas” a las áreas encargadas del tema en cada territorio.

En el documento, gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad se comprometen a integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales.

Además se buscará promover una rápida gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia, fortalecer la capacitación en la temática en las fuerzas policiales y facilitar la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad.

Participaron del acto de manera presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfran (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Sergio Uñac (San Juan); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).

Estuvieron conectados mediante videoconferencia los mandatarios provinciales Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gustavo Sáenz (Salta), y la gobernadora Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Asimismo adhieren al documento suscripto los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Catamarca, Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Asistieron también el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco; las ministras de Justicia, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabina Frederic, y de Salud, Carla Vizzotti; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, entre otras autoridades nacionales.

Share on: WhatsApp