En Chubut cinco Áreas Naturales Protegidas conmemoraron su aniversario de creación

Vale destacar que la provincia cuenta con un total de 18 ANT, las cuales forman parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut.

Este viernes 11 de marzo se conmemoró el aniversario de cinco Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la provincia del Chubut. Cabo Dos Bahías, Punta Tombo, Península Valdés, Bosque Petrificado Sarmiento y Laguna Aleusco, son las que cuentan con protección especial por albergar valores naturales, culturales o sociales intrínsecos.

Cabo Dos Bahías

El ANP Cabo Dos Bahías, cabecera norte del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, posee carácter de Reserva a fin de proteger las especies que en ella habitan; vulnerables ante el contacto humano y otras situaciones que alteran la vida y el hábitat, como son los ruidos, los residuos y diferentes perturbaciones que se pueden provocar sin el debido conocimiento, guía y responsabilidad al transitar la zona.

Se caracteriza por un bello paisaje de rocas volcánicas de distintas tonalidades que contrastan en forma espectacular con el azul intenso del mar. Cuenta con sendero elevado de 1km (ida y vuelta) el cual permite observar una gran colonia de Pingüinos de Magallanes, que según la época del año tienen distintos comportamientos, y también, cuenta con apostaderos de lobos marinos de dos pelos, lobos marinos de un pelo y otras especies de mamíferos terrestres típicos de la estepa patagónica.

El área tiene una gran riqueza ornitológica, debido a que también es sitio de reproducción del pato vapor de cabeza blanca no volador (especie endémica) y variadas especies de Cormoranes.

Se puede acceder desde Camarones por la ruta Provincial Nº 1 con rumbo Sur, distante a 28 km., transitando por camino de ripio.

Punta Tombo

El ANP Punta Tombo, entre sus objetivos de conservación se destaca el de proteger una de las colonias de aves marinas más diversas de la Argentina y la mayor colonia continental del Pingüino de Magallanes, con casi medio millón de individuos.

Posee un Centro de Interpretación, que invita a adentrarse en un recorrido por el fondo del mar hasta la superficie y su convivencia con la fauna local.

Asimismo, posee el “Sendero de la Pingüinera” de 3 km ida y vuelta, que permite recorrer diferentes miradores, observar, fotografiar y disfrutar el paisaje, los pingüinos, sus nidos y el comportamiento de los mismos en plena etapa reproductiva; en un escenario natural de gran belleza, donde contrastan la estepa patagónica y el mar argentino.

A ésta Área se puede acceder desde las localidades de Trelew y/o Rawson, distantes aproximadamente a 115Km o, desde la localidad de Comodoro Rivadavia desde el sur de la provincia a una distancia de 375 Km a través de las rutas: Provincial Nº1, Ruta Nacional Nº 3 / Ruta Provincial Nº 32, Ruta Nacional Nº3 / Ruta Provincial Nº75.

Península Valdés

Por su parte, la maravillosa ANP Península Valdés, se destaca por poseer los tres títulos honoríficos que otorga la UNESCO: Sitio Patrimonio de la Humanidad, Sitio RAMSAR y Reserva de Biósfera.

Su objetivo de conservación radica en mantener muestras representativas de los ecosistemas; proteger el patrimonio paisajístico, natural y cultural; facilitar la investigación y el monitoreo; promover actividades sostenibles compatibles; propiciar el conocimiento y el valor del Área.

Sus características la hacen única en el mundo como sitio de reproducción y cría de imponentes mamíferos como la Ballena Franca Austral, las cuales desde mediados de junio hasta fines de noviembre se pueden observar en su ciclo reproductivo. Y además, maravillan con sus espectaculares saltos y otros comportamientos en interacción con otras especies.

Allí también habitan, colonias de elefantes marinos del sur; lobos marinos de un pelo y el Pingüino de Magallanes.

Por otro lado se puede observar Orcas. Éstas han desarrollado allí un modo de alimentación especial que consiste en realizar varamientos intencionales para cazar crías de lobos marinos y, de elefantes marinos según cada época.

También, posee humedales de importancia internacional, que son sitios de parada muy importantes de aves playeras migratorias, que se desplazan entre la tundra ártica y la costa patagónica sur, aproximadamente unos 30.000 km.

Bosque Petrificado Sarmiento

El Bosque Petrificado Sarmiento fue creada en el año 1970 para proteger una de las mayores acumulaciones de madera petrificada de la Patagonia.

Posee un Centro de Visitantes y un sendero natural de 2400 metros (ida y vuelta) con diferentes miradores desde dónde se puede disfrutar de la belleza panorámica del Área y las distintas formaciones rocosas policromas, erosiones con formas exóticas, grandes montañas, volcanes, entre otros.

Su conservación y puesta en valor reviste una importancia fundamental en cuanto a la investigación, resguardo del recurso cultural y la preservación del hábitat y biodiversidad actual.

En ese marco, si pudiéramos establecer una línea de tiempo en el lugar, hablaríamos de la convivencia de dos mundos: uno extinto, que reinó en el pasado donde los dinosaurios, el bosque y el mar tuvieron su preeminencia; y el actual, en el cual la estepa patagónica, montes, llanuras y mesetas con su belleza autóctona le confiere una identidad con un atractivo singular.

Se puede acceder desde Comodoro Rivadavia por la Ruta Nacional N° 26 hasta Sarmiento y luego por la Ruta Provincial Nº 23 y; desde Esquel la Ruta Nacional N° 40, Ruta Provincial N° 20 y Ruta Nacional N° 26 hasta Sarmiento y luego por la Ruta Provincial N° 23.

Laguna Aleusco

ANP Laguna Aleusco, Está cercana a la cordillera de Los Andes en la estepa patagónica, abarca 1.200 hectáreas.

Se trata de una zona con sitios de nidificación del Flamenco austral y otras aves acuáticas. Es por ello, por la presencia de especies y en una etapa sensible de su ciclo de vida; que esta Área no se encuentra abierta para los visitantes y no posee población que habite el territorio.