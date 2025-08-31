EPJA de Trevelin: Sbil Maripan acompañó el pedido de apertura de una nueva oferta educativa

La Concejal del Bloque Partido Justicialista (PJ), Diana Sbil Maripan, destacó la propuesta impulsada por el equipo directivo del EPJA N ° 7730 de Trevelin para habilitar la oferta educativa de Bachiller con orientación en Turismo.

En la última sesión ordinaria, celebrada el pasado jueves por la mañana, Sbil Maripan se hizo eco de una iniciativa presentada por la Dirección del EPJA N ° 7730, pensada de cara al ciclo lectivo 2026: Bachiller con orientación en Turismo.

En ese marco, la concejal del Partido Justicialista respaldó el proyecto y recordó, a su vez, que en la actualidad la oferta disponible en la mencionada institución de Trevelin gira en torno básicamente a economía y contabilidad.

Ponderó que una orientación nueva en materia de turismo asoma como una excelente opción, entendiendo que es una actividad preponderante tanto en el “Pueblo del Molino” como en el resto de la región cordillerana.

La edil justicialista sostuvo que hay una demanda latente en la población e instó a que el Ministerio de Educación del Chubut concrete las gestiones correspondientes para que el EPJA, a partir del año próximo, ya cuente con una nueva alternativa.

No dudó en indicar que “esto supondría un crecimiento educativo para la localidad” y que, sin dudas, servirá para la profesionalización de una actividad económica que es entendida como pilar fundamental para el desarrollo en la zona.

Precisó además que la propuesta consiste en un Bachiller con orientación en Turismo, enmarcada en el Plan de Estudios del Diseño Curricular de la Modalidad EPJA, con una duración de tres años y un título reconocido a nivel nacional.

Finalmente, subrayó el “trabajo enorme” que se lleva adelante en el EPJA N ° 7730 y rescató el compromiso con la educación de los jóvenes adultos de la comunidad. “Me parece que es necesario poner en valor a la institución”, completó.