Escuela 25 de Lago Futalaufquen: Ingram y Peralta entregaron aporte por 1.1 millones de pesos

Finalizada la temporada alta de turismo en el Parque Nacional Los Alerces, y tal como ocurriera el año 2022, el intendente Héctor Ingram hizo entrega de un aporte a la Escuela 25 de Lago Fuatalufquen, como producto de la recaudación obtenida con el cobro de los ingresos a la reserva natural.

En este caso, el monto aportado es de 1,1 millón de pesos y fue recibido por la presidenta de la Cooperadora Escolar, Ayelen Millanguir y la directora de ese establecimiento educativo, Diana Luna.

Ingram, estuvo acompañado del intendente del PNLA, Hernán Colomb; la secretaria de Hacienda, Cecilia Purzel; el secretario de Turismo, Juan Manuel Peralta y el secretario Legislativo, Facundo Pais. Al hacer uso de la palabra, recordó que los recursos, “tienen que ver con la buena labor que se ha desarrollado y con la cantidad de turismo que hemos recibido en el verano y el aporte es una retribución hacia ustedes que reciben a los turistas y brindan lo mejor para que ese turista venga, disfrute y se lleve el mejor de los recuerdos”.

Asimismo, Ingram aprovechó para destacar la labor de Cecilia Purzel, “quien no se muestra mucho pero que en esto que hoy estamos aportando tiene mucho que ver su trabajo”, en referencia al ordenamiento financiero de las arcas municipales.

El intendente Hernán Colomb, expresó ante el personal docente y no docente y alumnos, la importancia de un Estado trabajando, en sus distintos niveles, para “aportar a la comunidad educativa” afirmando que, “quienes estamos en espacios en los que tomamos decisiones, apoyar con esas decisiones la educación es lo mejor que podemos hacer”.

Juan Manuel Peralta, fue uno de los impulsores del acuerdo por el cual el Municipio de Trevelin asumía la responsabilidad del cobro del ingreso de visitantes al Parque Nacional Los Alerces, comprometiéndose a invertir en materia de seguridad, con la contratación de guardavidas para las playas de la cabecera del Lago Futalaufquen y la contratación de personal de cobranzas, limpieza e informantes turísticos.

Al hablar, afirmó que, “esto que estamos haciendo hoy no es ni más ni menos que un reconocimiento al rol que tiene la escuela, un rol social que va mas allá de lo educativo”, remarcando la decisión de los intendentes Ingram y Colomb, “de colaborar con este rol que la escuela lleva adelante y estoy seguro que este dinero va a ser muy bien utilizado”.

En nombre de la comunidad educativa, tomó la palabra Ayelen Millanguir, agradeciendo a las autoridades municipales, “la predisposición y apertura, porque cada vez que tenemos que ir a charlar una inquietud siempre están. Para nosotros este aporte significa tener una espalda muy importante siendo una escuela pequeña. Este aporte nos significa muchísimas cosas, desde viajes hasta libros y hacer brindar los mejores recursos para nuestros estudiantes”.

También se expresó el docente Boris Saéz, quien destacó, “el valor de la palabra. Porque cuando se nos informó que la escuela quedaba afuera del cobro de los ingresos a la portada, fuimos con Ayelén ese mismo día a verlo a Cano, nos recibió y se comprometió a que la Municipalidad nos acompañaría. Y no se firmó un acta ni convenio. Solo su palabra. Y hoy están cumpliendo”, afirmando que ello, “es muy importante para nosotros los adultos, pero también es muy importante como ejemplo para los chicos. Es un ejemplo enorme el que están dando al cumplir con su palabra”.

