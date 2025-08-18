Espinoza: Si San Martín estuviese vivo muchos políticos de hoy no se animarían a levantar la mano

El concejal del bloque PJ Trevelin, Livio Espinoza, apuntó contra la “falta de políticas públicas” del gobierno de Javier Milei y recriminó, asimismo, el apoyo que garantizan legisladores nacionales de Juntos por el Cambio de Chubut a la gestión libertaria. «Si San Martín estuviese vivo muchos políticos de hoy no se animarían a levantar la mano”, señaló en sintonía con la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del “Padre de la Patria”.

En la sesión ordinaria desarrollada el pasado jueves, al hacer uso de la Hora de Preferencia, el edil peronista disparó contra el gobierno de la Libertad Avanza por la “falta de políticas públicas” y sostuvo que esa retirada del Estado perjudica sobremanera a los ciudadanos, hoy cada vez más desprotegidos. “Lamento mucho que la ausencia de políticas públicas la acompañan diputados como Ana Clara Romero que responden al gobernador Ignacio Torres”, subrayó.

Explicó que la construcción de viviendas sociales, la ejecución de obras estructurales para urbanizar una localidad o la atención a sectores vulnerables de la sociedad responden enteramente a “decisiones políticas que adoptan o no los gobiernos de turno, de quién tiene la lapicera para firmarlas”. En ese contexto lamentó que Trevelin dejó de percibir recursos económicos para llevar adelante mejoras sustanciales en beneficio de los vecinos.

Al mismo tiempo, Espinoza puso en valor el trabajo del gobierno local que conduce el intendente Héctor “Cano” Ingram, planteando que en medio de la fuerte crisis socioeconómica que atraviesa la Argentina el municipio afronta sus obligaciones mensuales, tales como el pago de salarios al personal, brinda servicios, asiste a familias en situación de vulnerabilidad e impulsa programas en pos de mejorar la calidad de vida de la gente.

“Vemos que hoy en Trevelin están adoquinándose calles y la obra pública continúa. Si tuviésemos un gobierno nacional presente deberíamos tener en marcha la pavimentación de la Ruta N° 259 y el asfalto de la Avenida San Martín. Me gusta recordar este tipo de cosas en momentos de elecciones porque el ciudadano es quien tiene el poder con su voto. Ahí es cuando las mentiras políticas terminan”, amplió.

Siguió en su alocución advirtiendo que muchas medidas promovidas por la administración de la Libertad Avanza afectan a Trevelin y planteó que el rumbo actual es preocupante. “No solo hay inflación, sino que hoy también tenemos desocupación, y cada día más. Si el frigorífico de la localidad cierra estaremos perdiendo empleos. El municipio es quien sale a buscar las soluciones de los problemas que genera la Nación con sus decisiones”, enfatizó.

Habló también de la resolución emitida por la Libertad Avanza para que la factura de los servicios públicos no incorpore tasas municipales e ítems como el aporte a los bomberos y la asociación cooperadora del Hospital. “Nadie puede explicar esta determinación”, criticó y destacó que una vez más la Municipalidad “salió a buscar una solución al problema generado por la Nación y así firmó un convenio con la Cooperativa 16 de Octubre”.

“Quiero hacer responsables a muchos de esta situación, y no solo al presidente Javier Milei. Varios políticos de turno, de diferentes niveles, deben hacerse cargo. Hay decisiones políticas que se tomaron que afectan directamente a la población. Eso no puede pasar, se tiene que terminar. En este 17 de agosto, en el día que se conmemora el paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, cabe indicar que si el general San Martín estuviese vivo un montón de políticos no se animarían a levantar la mano”, completó.