Esquel: capacitaron sobre técnicas de investigación digital

Más de 50 integrantes de organismos provinciales participaron de un taller sobre investigación en fuentes abiertas (OSINT). Durante las jornadas también se firmó un convenio de cooperación entre las Oficinas Anticorrupción del Chubut y de la Nación.

La Oficina Anticorrupción de la Provincia del Chubut desarrolló los días 29 y 30 de octubre, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Esquel, una capacitación sobre técnicas de investigación en fuentes abiertas (OSINT).

La actividad estuvo a cargo del Dr. Sergio Aleo, especialista de la Oficina Anticorrupción de la Nación, y reunió a más de 50 representantes de organismos provinciales, entre ellos la Oficina Anticorrupción del Chubut, la Policía de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal.

Durante las jornadas se trabajó sobre herramientas y metodologías de investigación digital, búsqueda y análisis de información disponible en internet, utilización de redes sociales, georreferenciación, análisis de metadatos e identificación de personas y sociedades comerciales.

También se abordaron técnicas para la obtención, preservación y presentación de evidencia digital en procesos judiciales, además de medidas de seguridad informática y buenas prácticas para incorporar información de fuentes abiertas a las investigaciones.

La propuesta tuvo un enfoque práctico, orientado a fortalecer las capacidades de los equipos que intervienen en investigaciones complejas y a incorporar herramientas tecnológicas en las tareas de control e investigación.

Cooperación entre las Oficinas Anticorrupción

En el marco de las actividades, se concretó la firma de un Convenio Marco de Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación entre la Oficina Anticorrupción del Chubut y la Oficina Anticorrupción de la República Argentina.

El acuerdo fue suscripto por el fiscal anticorrupción provincial, Dr. Diego Carmona, y la titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Dra. Gabriela Zangaro. El acto contó con la presencia del secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima en CABA, Dr. Néstor Maragliano.

El convenio establece un marco de colaboración para desarrollar acciones conjuntas vinculadas con la prevención y lucha contra la corrupción, la transparencia, la ética y la integridad pública.

Entre sus principales objetivos contempla la realización de capacitaciones, el intercambio de experiencias y materiales técnicos, el desarrollo de proyectos conjuntos y la asistencia recíproca en cuestiones relacionadas con las competencias de ambos organismos.

Asimismo, prevé mecanismos de coordinación y cooperación en investigaciones preliminares, con resguardos de confidencialidad y protección de datos, respetando las competencias legales y la autonomía funcional de cada institución.

La firma del convenio busca fortalecer el trabajo articulado entre los organismos especializados de los ámbitos provincial y nacional, promoviendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de herramientas para la prevención y el combate de la corrupción.