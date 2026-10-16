Esquel: importante participación ciudadana en la 5° Marcha Federal Universitaria

Con una importante participación de vecinos, estudiantes, docentes y distintos sectores de la comunidad, se llevó a cabo este jueves en Esquel la 5° Marcha Federal Universitaria, en defensa de la universidad pública.

La convocatoria contó también con la presencia de vecinos de Trevelin, el intendente Héctor “Cano” Ingram, concejales y miembros del gabinete municipal, quienes acompañaron la movilización.

La jornada comenzó en la Plaza del Cielo, donde se realizaron intervenciones culturales y un conversatorio. Luego, los participantes marcharon por distintas calles de la ciudad, acompañando el reclamo por la educación pública.

Bajo la consigna “La universidad pública se defiende porque es un derecho, no un privilegio”, la movilización volvió a poner en el centro del debate la importancia de garantizar el acceso a la educación superior.

La importante convocatoria reflejó el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad a la defensa de la universidad pública y su papel fundamental en la formación de nuevas generaciones.