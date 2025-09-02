Esquel: se disputó el Provincial de Pádel con destacada participación de Natalia Taux y Agostina Cuadrelli

El pasado fin de semana se disputó la última fecha del torneo provincial en categorías pares, participaron 254 jugadores en total. Se definieron los campeones, ascensos y los clasificados a los torneos nacionales.

Con destacada participación de Natalia Taux y Agostina Cuadrelli de Trevelin.

Campeones del fin de semana en una intensa definición, estos fueron los resultados de las finales:

Damas 4ª: Dana Roberts – Karin Bestene (Esquel) vencieron a Valentina Parodi Asef – Paola Mauro (Esquel).

Damas 6ª: Natalia Taux – Agostina Cuadrelli (Trevelin) superaron a Molina – Machi (El Bolsón).

Caballeros 4ª: Sebastián Iturrioz – Luciano Barrientos (Sarmiento) se impusieron ante Marcelo Tejeiro – Federico Vázquez (Esquel/El Bolsón).

Caballeros 6ª: Federico Jaramillo – Jonás Mieres (Esquel) derrotaron a Germán Schafner – Franco Schoch (Lago Puelo/El Maitén).

Ascensos confirmados

El fiscal de la Federación Argentina de Pádel (FAP) informó los ascensos de categoría:

Damas 6ª a 5ª: María Valeria Mateos, Tomasina Ceballos, Natalia Taux, Agostina Cuadrelli, Cecilia Álvarez, María Julia Mateos.

Damas 7ª a 6ª: Vanesa Ede, María Avilés, Rocío Davel, Mariana Cerda, Yamila Maya, Carolina Schiavetti, Rosario Fernández, Gabriela Carbo.

Caballeros 4ª a 3ª: Sebastián Iturrioz, Luciano Barrientos (Sarmiento), Roberto Viana, Ariel Roberts (Esquel).

Caballeros 6ª a 5ª: Ignacio González, Pablo Sosa (Trevelin), Carlos Quinteros (Perito Moreno), Carlos Bracho (Rawson).

Caballeros 7ª a 6ª: Hugo Trafipan, Claudio Romaní, Francisco Zurra, Kevin Arbe, Javier Ovalle Torres, Marcelo Morales, Lucas Romero, Walter Cesaro, Cristian Currilen, Cristian Acuña.

El camino al Nacional

Con esta instancia finalizada, resta definir el equipo de APACH que representará a la provincia en las competencias nacionales:

Menores en Tandil: 26 al 28 de septiembre.

Ladies y veteranos: 10 al 13 de octubre.

Libres: 21 al 24 de noviembre.

Los nombres confirmados en cada categoría son:

Damas 4ª: Valentina Parodi Asef (Esquel).

Damas 5ª: Romina Duval, Estefanía Ruiz.

Caballeros 5ª: Leonardo Acuña, Nahuel González, Fernando González, Alan Rowlands.

Caballeros 6ª: Lucas Lang (Esquel).

Además, quedaron jugadoras observadas en la categoría 6ª damas:

Josefina Parodi Asef y Fabiana Cretton (Esquel), Abigail Ramoa (Rawson) y Cynthia Palomeque (Esquel).