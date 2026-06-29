Esquel será sede de un Curso Provincial para Entrenadores de Vóley

La Asociación Civil Cordillerana de Vóley (ACCV) organiza el Curso Provincial 1 para Entrenadores, una propuesta de capacitación que se desarrollará del 23 al 26 de julio en la Escuela N.º 76 de Esquel.

La actividad estará a cargo del instructor FIVB II Marcelo Leiva, quien brindará contenidos teóricos y prácticos vinculados a la planificación, metodología de enseñanza, técnica, táctica y formación integral de entrenadores.

Desde la ACCV destacaron que el objetivo de la capacitación es continuar fortaleciendo el desarrollo del vóley en la región, ofreciendo nuevas herramientas de formación para entrenadores, profesores, jugadores y personas interesadas en la disciplina.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse a través del código QR publicado en la difusión oficial del curso.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes y la Municipalidad de Esquel.