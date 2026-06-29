29 junio, 2026
Lo último:

NOTICIAS TREVELIN

Brindando información de Trevelin para toda la Patagonia

DEPORTES

Esquel será sede de un Curso Provincial para Entrenadores de Vóley

Noticias Trevelin

La Asociación Civil Cordillerana de Vóley (ACCV) organiza el Curso Provincial 1 para Entrenadores, una propuesta de capacitación que se desarrollará del 23 al 26 de julio en la Escuela N.º 76 de Esquel.

La actividad estará a cargo del instructor FIVB II Marcelo Leiva, quien brindará contenidos teóricos y prácticos vinculados a la planificación, metodología de enseñanza, técnica, táctica y formación integral de entrenadores.

Desde la ACCV destacaron que el objetivo de la capacitación es continuar fortaleciendo el desarrollo del vóley en la región, ofreciendo nuevas herramientas de formación para entrenadores, profesores, jugadores y personas interesadas en la disciplina.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse a través del código QR publicado en la difusión oficial del curso.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes y la Municipalidad de Esquel.

También te puede gustar

Chubut sigue sumando medallas y clasificaciones en los Juegos Epade

Noticias Trevelin

El periodismo deportivo y el mundo del espectáculo se puso de pie para homenajear a Macaya Márquez

Noticias Trevelin
1