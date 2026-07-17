18 julio, 2026
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Esquel será sede de una Masterclass Internacional de Zumba

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La ciudad de Esquel tendrá el próximo 29 de agosto una Masterclass Internacional de Zumba, una jornada destinada a los amantes del baile y la actividad fitness, que contará con la participación de reconocidos instructores.

El encuentro se desarrollará desde las 17 horas en el SUM de la Escuela Nº 200 y tendrá como invitados principales a Rixio Pérez (Venezuela) y Marce Soto (Chile), referentes internacionales de la disciplina.

La organización está a cargo de la Instructora de Zumba de la ciudad de Esquel Cecilia Cheuquehuala. Quienes deseen participar ya pueden adquirir sus entradas comunicándose al 2945 68-3440.

La propuesta promete una tarde cargada de música, energía y entrenamiento, reuniendo a participantes de Esquel y de distintas localidades de la región en una experiencia pensada para disfrutar del ejercicio físico a través del baile.

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