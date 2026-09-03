Estudiantes de Periodismo Deportivo realizaron su primera transmisión junto a la Radio Municipal de Trevelin

El pasado domingo, la Radio Municipal de Trevelin, FM del Valle, llevó adelante una transmisión especial con motivo del debut del Club Social y Deportivo Coronel Fontana en el Torneo Federal Regional Amateur 2026. La jornada tuvo además un significado particular: fue la primera experiencia de transmisión de fútbol en vivo para un grupo de estudiantes de primer año de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo.

La iniciativa nació de los propios estudiantes Juan Carlos Pelegri y Lisandro Roa, estudiantes del Instituto Superior N° 804, quienes elaboraron y presentaron ante FM del Valle un proyecto de cobertura periodística y transmisión del Torneo Federal Regional Amateur, con el objetivo de acompañar la participación de Fontana y, al mismo tiempo, poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La propuesta planteaba generar una cobertura que no se limitará únicamente al relato del partido, sino que permitiera contar todo lo que sucede alrededor de cada encuentro, conocer a sus protagonistas y acercar a la comunidad de Trevelin la participación de uno de sus clubes en una competencia de alcance nacional.

A partir de esta iniciativa, la emisora abrió sus puertas para acompañar el proyecto para realizar la transmisión del encuentro entre Fontana de Trevelin y Estudiantes Unidos de Bariloche.

Una experiencia real de formación

Durante la jornada, los estudiantes asumieron diferentes funciones vinculadas al desarrollo de una transmisión deportiva. La experiencia les permitió trasladar al campo de trabajo contenidos y herramientas que forman parte de su formación académica.

Lisandro Roa estuvo a cargo de los comentarios y el análisis del encuentro, mientras que Juan Carlos Pelegri y Leandro Muriano realizaron la cobertura desde el campo de juego, siguiendo de cerca a los equipos local y visitante.

Gisel Salinas participó en la operación de cámaras y en las entrevistas realizadas en el terreno de juego, mientras que Evangelina Bordón brindó apoyo en la producción general, datos estadísticos y entrevistas.

El equipo contó además con el acompañamiento de Marcelo Sosa en los relatos y como guía durante la transmisión. En el área técnica, Luis Alberto Cañumir y Alexis Alarcón, técnicos de la emisora, estuvieron a cargo del soporte necesario para llevar adelante la emisión tanto por radio como a través de las plataformas digitales.

El acompañamiento y el rol del medio público

El director de FM del Valle, Matías Álvarez, destacó la importancia de que un medio público pueda acompañar y generar espacios para este tipo de iniciativas.

“Es importante que un medio público pueda estar presente en este tipo de actividades, no solamente como un espacio de comunicación, sino también como una herramienta al servicio de la comunidad. En este caso, poder abrir las puertas de la radio para que estudiantes que están dando sus primeros pasos puedan poner en práctica lo que aprenden y adquirir experiencia tiene un valor muy importante”, señaló Álvarez.

En ese sentido, sostuvo que los medios públicos cumplen un rol que va más allá de informar y comunicar.

“La radio pública tiene la responsabilidad de acompañar lo que sucede en nuestra comunidad, estar cerca de sus instituciones, de sus clubes, de sus estudiantes y de sus vecinos. Cuando podemos generar estos espacios de participación y aprendizaje, estamos también fortaleciendo el vínculo entre el medio y la comunidad”, agregó.

La experiencia permitió vincular la formación académica con una situación real de trabajo, en una jornada en la que los estudiantes pudieron asumir responsabilidades, trabajar en equipo y enfrentarse a los desafíos propios de una transmisión en vivo.

Para la comunidad de Trevelin, la propuesta representa además la posibilidad de contar con un seguimiento cercano de la participación de Fontana en una competencia nacional, acompañando al equipo y conociendo a sus protagonistas a través de la radio y las plataformas digitales.

Desde la Radio Municipal de Trevelin se destacó esta primera experiencia y se reafirmó la importancia de generar espacios para que los estudiantes puedan aprender, practicar y desarrollar sus proyectos dentro de los medios de comunicación de la comunidad.

La transmisión significó así mucho más que la cobertura de un partido: fue el primer paso de un grupo de jóvenes en una experiencia concreta de periodismo deportivo y una muestra del valor que tiene el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, los medios públicos, los clubes y la comunidad.

Enlace de la transmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=bvkvkz8oN9o