Expo Feria de Semana Santa: recuerdan que no está permitida la reventa de productos

La comisión organizadora de la Expo Feria de Semana Santa en Trevelin y Fiesta de la Producción emitió un recordatorio dirigido a los expositores sobre una de las normas centrales del evento: no está permitida la reventa de productos.

Cabe recordar que el evento se realziará en el Polideportivo Municipal “Evita” del 2 al 5 de abril y desde la organización indicaron que, en el contexto actual, se ha incrementado la circulación de artículos adquiridos en el exterior o mediante plataformas de venta masiva, los cuales no pueden ser ofrecidos en la feria si no son de elaboración propia.

En este sentido, remarcaron que la Expo Feria se rige por la normativa vigente en materia de artesanías, y que uno de sus principios fundamentales es promover el trabajo genuino de los productores y artesanos locales.

Asimismo, señalaron que la comercialización de productos que no hayan sido realizados por el propio expositor representa una competencia desleal hacia quienes elaboran sus trabajos de manera manual, con esfuerzo y dedicación.

La comisión adelantó que se realizarán controles durante el desarrollo del evento para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

Finalmente, convocaron a valorar el trabajo de cada participante, destacando el compromiso de quienes, a lo largo del año, producen de manera artesanal para poder exhibir y comercializar sus creaciones durante los días de la feria.